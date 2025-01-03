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拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

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拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

美國總統拜登3日宣布擋下日本製鐵（Nippon Steel）對美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的收購案，稱維持美國本土的鋼鐵產業是他的責任；他表示，收購案若成，將對美國國安和關鍵供應鏈造成風險。

拜登3日上午宣布否決日鐵對美國鋼鐵公司149億美元的收購案；他表示，鋼鐵業是美國的骨幹，本土擁有、經營的鋼鐵業對於國家安全和關鍵供應鏈韌性來說是必要的。

拜登說，鋼鐵是美國基礎建設、汽車工業和國防工業的原動力；如果不是本土製造，美國將變得更弱、更不安全。

拜登表示，美國鋼鐵業長期面對不公平的貿易，尤其外國公司在國際市場上低價傾銷鋼鐵，造成美國勞工失業、工廠關閉。

拜登說，為了讓市場變得公平，他在任內把從中國大陸進口的鋼鐵，其關稅上調三倍；鋼鐵產業近幾年又見榮景。

拜登指出，由行政機關組成，包含國安和貿易專家的委員會，大家一致同意日鐵的收購案，不但將美國最大的鋼鐵製造商轉讓外國控制，且對國家安全和關鍵供應鏈造成風險。

拜登說，這正是為什麼他擋下這項收購案；讓美國今後繼續擁有強健的本土鋼鐵業是他作為總統的責任。

拜登稱美國鋼鐵公司是極其重要的，它將維持美國本土持有、經營，並由美國工會勞工負責製造。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的外來投資審查委員會（CFIUS）做審查，以確認是否對國安構成威脅；由於該委員會意見紛歧，去年12月交由拜登定奪。

拜登數月來一直批評這宗交易，總統當選人川普及副總統當選人范斯（JD Vance）也持反對立場；聯合鋼鐵工會（USW）同樣強力反對這樁交易。

這起收購案在2024年總統大選期間成為焦點，因為美鋼總部正位於選戰的關鍵搖擺州賓夕法尼亞州。

拜登 供應鏈 勞工

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