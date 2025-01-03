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美國政府進一步準備解除對「二房」的監護

編譯任中原／綜合外電
房利美、房地美二大美國房貸融資機構的主管機關財政部與聯邦住宅局2日訂定解除「二房」監護權的流程。美聯社
房利美、房地美二大美國房貸融資機構的主管機關財政部與聯邦住宅局2日訂定解除「二房」監護權的流程。美聯社

房利美、房地美二大美國房貸融資機構的主管機關財政部與聯邦住宅局2日訂定解除「二房」監護權的流程，使財政部重新取得核准權，讓整個行政流程能夠「有秩序」地進行。投資人則賭川普二進白宮後，政府終止「二房」監護工作的機率將升高。

財政部與聯邦住宅局發表聯合聲明指出，「這項協議恢復財政部解除對政府支持機構（GSE）進行監護的權力」。「二房」都屬於GSE範疇。聲明中說，此舉「有助於確保GSE最終脫離政府監護的流程時能有秩序地進行，並反映一些現行的慣例」。

在新公布的流程中，財政部也承諾將訂出對「二房」解除監護的詳細計畫，尋求公眾意見，並與金融穩定監理委員會及美國總統行進行諮商。彭博情報部門預估解除監護權「最快也要到2026-27年」。

拜登政府高級官員表示，這項協定並不會阻止政府未來對「二房」採取行動，但將使市場人士及國會預期這項監護工作將如何終止。

「二房」並不對購屋者直接提供房貸，而是藉由購買房貸並包裝成證券，再售予投資人，來支持房市。2008年金融海嘯後由於「二房」發生約1,875億美元的壞帳，聯邦政府因而出手紓困，並持有「二房」的高級優先股票。在最新聲明中指出，新協議並不影響政府持有的股權，及股利獲配權。

數日前避險基金經理人阿克曼推薦買進「二房」普通股，帶動股價上漲；阿克曼長期持有「二房」股票，他強調「二房」的資本情況已經改善；且面對艱困的房市，「二房」業績將會有強勁表現。

財政部 投資 拜登

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