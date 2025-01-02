五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

「真實身分法案」(REAL ID Act)將自今年5月7日正式生效，屆時，搭乘國內航班、參觀特定聯邦設施或進入核電廠時，必須持有符合「真實身分」(Real ID)要求的身分證件；運輸安全管理局等聯邦機構將不再接受州政府核發的不符標準證件。

國會在九一一恐怖攻擊事件之後通過「真實身分法案」，要求各州頒發的駕駛執照和身分證須符合一定安全標準。該法案於2005年簽署：各州核發駕駛執照或身分證時，會要求申請者提供法定姓名、出生日期、社會安全號碼、合法居住權證明及兩份驗證地址的表格。

多年來，許多州已經開始持續發放符合「真實身分」的身分證件；所以，很多國人很可能已經擁有這樣的證件。最快的判斷方法是，查看自己的駕照 或州政府頒發的身分證件，若上頭有一顆黑色或金色、完整或呈現切口的星星 ，就是「真實身分」證件。

選擇不要「真實身分」證件的人，會拿到帶有「聯邦限制適用」字樣的證件，上頭沒有星星。

想要取得「真實身分」者，需提供法定全名、出生日期、社會安全號碼、兩份主要居所地址證明及合法身分文件。以下四種文件：出生證明和社會安全卡(或號碼)、帳單和薪資單，有助滿足以上所有要求。建議諮詢當地政府機構如機動車輛管理局，以確認最終需要哪些資訊和文件。

國土安全部指出，與成人一起搭機旅行的未成年人不需要「真實身分」證件。

「真實身分」證件並非日常生活必要文件。沒有「真實身分」證件，仍然可以駕車、投票、申請社安金等聯邦福利、進入不需要身分證的聯邦設施(如郵局)、進入醫院或「參與執法程序或調查」，例如履行陪審團義務。

此外，值得注意的是，「真實身分」證件不能用於跨越墨西哥或加拿大邊境。