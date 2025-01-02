超狂快遞小哥遠征1800哩 從瓜地馬拉送家鄉菜到華府

圖為銀鱸。示意圖。(路透)

華爾街日報(WSJ)2日報導，36歲的查維茲(Maik Chavez)堪稱全球最盡心盡力的快遞小哥，遠征1800哩從瓜地馬拉為住在美國的客戶送家鄉菜。查維茲經營的送餐服務生意越來越好，嚴格遵守美國海關對於入境物品的規定，持B1/B2簽證 進入美國，每趟行程賺取工資不得超過2000元上限。

在華府 地區住了20年的瑪西安娜‧卡貝拉(Marciana Cabrera)，想念瓜地馬拉的家常菜就找查維茲幫忙，平均一年下單四、五次，聖誕節 必定下單，過節時可以一飽口福，吃到來自故鄉的銀鱸(mojarra，又稱莫哈拉魚)等美食。

卡貝拉2024年聖誕節期間下單，隔天包裹就送到華府公寓，包裹重量8.5磅，總共費用113元。

查維茲26日為卡貝拉送包裹的當天總共有44份訂單，13歲兒子凱文(Kelvin)就是助理，父子倆從瓜地馬拉市(Guatemala City)搭乘紅眼班機飛抵華府機場，通過海關之後把貨搬上查維茲表弟前來接機的豐田(Toyota)Corolla轎車，早晨8時不到就展開送貨行程，中午時分已經完成維吉尼亞州的20份訂單，準備轉往馬里蘭州。

報導指出，查維茲的「馬克快遞」(Maik Express)是近年在瓜地馬拉蓬勃發展的送貨產業，服務對象是現居美國的300萬名瓜地馬拉移民。產業崛起主要原因在於瓜地馬拉郵政系統服務品質讓民眾叫苦連天，消費者只好自行設法尋找私人服務選項。

2024年裡，查維茲總共完成38趟送貨之旅，送貨地點包括5個州，每趟出差行程都不到48小時。

查維茲收費採單一制度，每磅貨品收費12元，貨品必須符合美國海關規定：禁止豬肉產品、不能有生鮮蔬菜或水果。有次送貨行程，他總空帶了24罐Gallo啤酒，因為瓜地馬拉移民比較青睞馬國本地生產的Gallo，不喜歡在墨西哥設廠且專門銷往美國的Gallo。

查維茲是持B1/B2短期商務簽證入境美國，簽證效期到2027年11月。根據簽證規定，每次入境停留時間不能超過5天，每次來美國賺取工資總額不得超過2000元上限。

查維茲說，扣除成本開銷之後，每次入境平均收入約1500元，繳交瓜地馬拉所得稅。

他表示，這趟聖誕節出差絕大多數下單的都是老顧客，確實依照規定下單，送貨上門時也都有人在家接受包裹。