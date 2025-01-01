紐奧良和賭城恐攻案 二嫌都用Turo共享租車服務

汽車租賃共享平台Turo的車輛1日分別被用作紐奧良衝撞人群與槍擊恐攻，以及拉斯維加斯汽車炸彈作案工具；Turo共享服務引發人們關注與討論，而Turo發言人澄清兩位使用者無刑事前科，不存在安全風險，Turo積極配合調查。

Turo發言人告訴「新聞周刊」(Newsweek)說：「我們對紐奧良和拉斯維加斯的暴力事件感到痛心，我們為受害者及其家屬祈禱。我們積極與執法部門合作，配合調查這兩起事件。」

來自德州的42歲美國公民、退伍軍人賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)1日凌晨在紐奧良法國區，駕駛一輛白色電動皮卡車，高速衝撞慶祝新年狂歡人群，造成至少15人死亡，30多人受傷；賈巴爾撞人後下車朝群眾開槍時，遭警察擊斃。

紐奧良事件發生後數小時，拉斯維加斯一輛「特斯拉」(Tesla)電動Cybertruck 在川普國際酒店大門前爆炸，造成1人死亡、七人受傷的悲劇。

執法部門消息人士透露，這輛Cybertruck和紐奧良的福特F-150電動皮卡車，都是從Turo平台租來的。

聯邦調查局(FBI)與警方已將前述兩起事件列為恐怖主義行為，著手進行調查。

Turo發言人表示，「我們不認為這兩位使用者有刑事犯罪前科，我們不會認為他們存在安全威脅。」

該名發言人接著說，「Turo透過世界一流的信任和安全技術，團隊成員囊括經驗豐富、具專業執法背景的退役人員，我們致力維持最高標準的風險管理。」

Google Play應用程式平台描述，Turo是汽車租賃市場，允許使用者在美國、加拿大、澳洲 和法國「值得信任的車主」(trusted hosts)租車 。

Turo宣稱，它是「全世界最大的汽車共享市場」，允許使用者「跳過租車櫃檯」，「從地方車主開放共享的精選車輛中選擇，為旅途租用最棒的汽車並就近取車」。

Turo標榜，「有了Turo，人人都有權坐上駕駛座。」