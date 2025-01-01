我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良攻擊案多人被撞飛 目擊者：一具又一具破損扭曲遺體

從食品到清潔用品 好市多資深員工推10商品

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體

記者胡玉立／即時報導
18歲的帕森斯親眼目睹朋友迪杜斯被撞死，事後說明慘劇發生過程，仍心有餘悸。（美聯社）
18歲的帕森斯親眼目睹朋友迪杜斯被撞死，事後說明慘劇發生過程，仍心有餘悸。（美聯社）

紐奧良跨年夜卡車衝撞人群的恐攻事件造成至少15人死亡、數十人受傷，多位目擊者描述現場景況，有人形容，他們看到地上「躺著一具又一具破損扭曲的遺體」，有人餘悸猶存說道，自己只受輕傷，幸運躲過死劫，但「很多人永遠無法醒來 」。

目擊者麥克菲(Dan McFee)說，當時他站在與波旁街(Bourbon Street)交叉的運河街(Canal Street)上，看到嫌犯開著皮卡車、輪胎「吱吱作響」，卡車右轉駛入波旁街時，「直接朝我和我的女性朋友衝來。我用雙臂摟住她、向右撲去」，他不確定是被卡車撞到還是被碎片撞到，但他和朋友被撞飛到空中，然後落回人行道上。

麥克菲說，他看到卡車在街上疾馳，撞到其他除夕夜狂歡者，還聽到槍聲；「我們沒事，很幸運地只有碰撞、瘀青和擦傷」。

另一位目擊者科斯蘭( Jimmy Cothran)告訴美國廣播公司(ABC)，騷亂開始時，他和朋友躲進波旁街一家夜總會，然後在樓上陽台親眼看到地上「一具又一具扭曲破損的遺體。我們數了一下，有10具，至少有6具明顯死亡；有些遺體有輪胎痕跡；遺體破損的方式看來就像電影場景，這些人永遠不會再醒來。」

一名女性目擊者激動向全國廣播公司(NBC)說，一切「發生得太快」，「皮卡車裡那人猛踩油門，衝過路障，撞到一名計程車乘客」， 然後就是「遺體和尖叫聲。一片混亂。你無法不去想，不去聽。」

現年18歲的目擊者帕森斯(Zion Parsons)向NOLA.com表示，當時他和朋友正離開波旁街一家餐廳，突然聽到騷動和砰砰聲響，轉頭看到一輛汽車衝上人行道朝他們駛來；車子撞到他的女性朋友，「我呼喊她的名字，發現她腿部扭曲，到處是血」，然後他聽到槍聲，開始逃跑，「街上只看到遺體，流血，骨折，我一直跑到什麼也聽不到為止」。

卡車衝撞致命攻擊事件發生後，為顧及公共安全，原訂1日晚上7時45分在距離案發處一哩遠的超級圓頂體育場(Superdome)舉行的美國大學美式足球季後賽(CFP)「糖盃」(Sugar Bowl)四分之一決賽，決定延後一天，改在2日下午3時舉行。

跨年

上一則

紐奧良攻擊案嫌犯離婚兩次 曾拍片計畫要殺害家人

下一則

紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯

延伸閱讀

紐奧良攻擊案嫌犯離婚兩次 曾拍片計畫要殺害家人

紐奧良攻擊案嫌犯離婚兩次 曾拍片計畫要殺害家人
紐奧良皮卡車新年惡意撞人群 FBI指非「孤狼犯罪」

紐奧良皮卡車新年惡意撞人群 FBI指非「孤狼犯罪」
紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」

紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」
紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登、川普都譴責

紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登、川普都譴責

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
不知不可 2025多項新法上路

不知不可 2025多項新法上路