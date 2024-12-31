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職業運動員宅成竊賊目標 追蹤器鎖定財物位置才下手

記者張聲肇／即時報導
堪薩斯酋長隊球員馬赫姆斯(中)和凱爾西(右)的住家失竊。(美聯社)
堪薩斯酋長隊球員馬赫姆斯(中)和凱爾西(右)的住家失竊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)警告，2024年9月到11月之間，職業運動員在外比賽的時候，他們的住宅成為入室盜竊的目標，運動員和職賽組織宜多加留意竊盜集團的行動。

FBI在一份「聯絡資訊報告」中指出，職業運動員的住家成為竊賊下手的目標，可能是因為大家印象中，他們家裡有名牌包、珠寶、名表、現金等「高檔貨」。

報告說，2024年9月到11月間，竊盜集團至少闖進九名職業運動員的家。「這些入室竊盜案，有些是沒人在家時發生，有些竟然是有人在家也闖進。本局鼓勵全部案例的受害人設法報警處理，不要和犯罪分子有互動，因為他們也許攜帶武器，遭遇對抗時，可能動粗施暴」。

最近家裡被偷的職業運動員，包括美足聯盟堪薩斯酋長隊明星馬赫姆斯(Patrick Mahomes)和克爾契( Travis Kelce)、辛辛那提孟加拉虎隊的四分衛波若(Joe Burrow )，達拉斯獨行俠隊後衛東奇克(Luka Dončić)。連職籃聯盟灰狼隊後衛康利(Mike Conley Jr.)和公鹿隊的波提斯(Bobby Portis )家裡也遭宵小光顧。不過，聯調局報告未特別提到這些遭竊案例。

FBI說，南美洲的犯罪集團闖空門之前，會先利用公開資訊和社媒訊息，研究下手對象的生活型態，實地考察，甚至用電子追蹤器，連值錢東西放在哪裡，都事先搞清楚了，再擇時出手。

報告說，「這些事前準備功夫下夠了，就可在短時間內完成竊盜任務。組織犯罪集團繞過警報系統，用阻擾Wi-Fi的軟體擋住Wi-Fi器材的連結，讓器材失效，把監視攝影鏡頭擋住，讓警方無從查出竊賊的身分」。

FBI鼓勵職業運動員發現可疑行動時，馬上報案，也建議他們把值錢的東西收藏好，記住存放地點，加強防盜設施，謹慎使用社交媒體，例如盡量不要讓家裡的值錢東西、內部裝潢等曝光，出外旅行時也不要上傳「即時」活動及地點訊息。

FBI

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