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佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

世界新聞網王若馨／即時報導
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州邁阿密當地電視台7 News報導，一個十口之家上周五在一家知名海鮮餐廳享用價值428元的餐點後，不付帳就快步離開餐廳衝上車，當店員追出去後，駕駛還踩油門加速逃逸，奮勇攀住車窗的店員險些在馬路上被拖行。

餐廳老闆賈西亞(David Garcia)說：「這是一個帶著嬰兒和小孩的家庭，真是一個糟糕的榜樣。」

賈西亞表示：「沒有餐廳應該遇到那天我們經歷的事情。我那名員工的孩子三天前才剛出生。」

賈西亞憤而將這群白吃白喝顧客的照片貼上網，結果一名當天不在場、據稱是他們家族成員的人回來付了帳單。

店中錄像顯示，這群人在酒足飯飽後匆匆離開，並快步前往停放在停車場的休旅車，其中一人還推著嬰兒車。

一名意識到不對勁的員工拿著收據跟了出去，並走到車窗邊想與對方溝通，但已上車的這一家人卻加速駛出停車場，差點被撞的店員急得攀住車窗，還被拖行了一小段距離。

邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

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