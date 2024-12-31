佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員
佛州邁阿密當地電視台7 News報導，一個十口之家上周五在一家知名海鮮餐廳享用價值428元的餐點後，不付帳就快步離開餐廳衝上車，當店員追出去後，駕駛還踩油門加速逃逸，奮勇攀住車窗的店員險些在馬路上被拖行。
A restaurant owner is speaking out after a video shows a family of 10 leaving his restaurant without paying for their meal. https://t.co/ftgTE3wAM0— WSVN 7 News (@wsvn) December 31, 2024
餐廳老闆賈西亞(David Garcia)說：「這是一個帶著嬰兒和小孩的家庭，真是一個糟糕的榜樣。」
賈西亞表示：「沒有餐廳應該遇到那天我們經歷的事情。我那名員工的孩子三天前才剛出生。」
賈西亞憤而將這群白吃白喝顧客的照片貼上網，結果一名當天不在場、據稱是他們家族成員的人回來付了帳單。
店中錄像顯示，這群人在酒足飯飽後匆匆離開，並快步前往停放在停車場的休旅車，其中一人還推著嬰兒車。
一名意識到不對勁的員工拿著收據跟了出去，並走到車窗邊想與對方溝通，但已上車的這一家人卻加速駛出停車場，差點被撞的店員急得攀住車窗，還被拖行了一小段距離。
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