最高法院2025年幾項裁決 可能影響美國文化

最高法院在2025年的幾項裁決，可能對美國文化產生深遠影響。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)31日報導，最高法院在2025年的幾項裁決，可能對美國文化產生深遠影響，包括與跨性別 族群有關的青春期阻斷劑(puberty blockers)、社群平台TikTok 、情色網站、「幽靈槍」(ghost guns)等。與總統當選人川普 有關的多項訴訟，也可能在2025年上訴到最高法院。

報導指出，最高法院在2025年夏季之前可能裁決的重大案件包括：

青春期阻斷劑

「美國訴斯克梅蒂案」(US v Skrmetti)是最高法院第一次受理有關青少年跨性別醫療的官司。拜登政府與跨性別兒童、青少年主張允許使用青春期阻斷劑、荷爾蒙及手術，讓未成年人士完成性別認同願望。包括田納西州在內等其他20州則禁止未成年人士為了變性而使用青春期阻斷劑。

田納西州州法禁止18歲以下民眾使用跨性別醫療，跨性別青少年則以田州規定違反美國憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)為由提告。田州禁令遭聯邦區域法院擋下，但田州上訴勝訴。

總統豁免權

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，2024年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪。川普在11月大選贏得勝利之後，紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)裁定延後宣判刑期。

報導指出，幾乎可以確定的是，川普將向紐約上訴法院提出上訴，官司可能一路上訴到最高法院。

「幽靈槍」

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺後，與「幽靈槍」有關的最高法院案件包括「加蘭德訴范德斯托克案」(Garland v. VanDerStok)裁決結果如何，受到輿論更多關注。最高法院裁決結果關係著自行組裝、無法追蹤的槍枝未來是否面臨嚴格管制。

瀏覽情色網站

在「自由言論聯盟訴派克斯頓案」(Free Speech Coalition v. Paxton)裡，大法官將決定德州州法要求色情網站的網友年齡驗證規定是否觸犯憲法保障的言論自由。除了德州之外，阿肯色州、路易斯安納州、密西西比州、蒙大拿州、北卡羅來納州、猶他州、維吉尼亞州也有類似州法，要求色情網站訂定避免未成年兒童瀏覽的措施。

TikTok禁令

華府特區聯邦上訴法院12月6日裁定維持TikTok禁令，北京母公司字節跳動科技(ByteDance)必須為TikTok尋找並非中國企業的新東家，否則1月19日將遭美國禁用。川普日前要求最高法院暫緩禁令，待新政府上台透過協商為TikTok尋找解套之道。