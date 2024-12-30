全美900多萬勞工元旦起工資調漲

共計21州從2025年1月1日起最低工資時薪調高，全美累計900多萬勞工元旦起收入因此增加。美聯社

哥倫比亞廣播公司(CBS)30日報導，共計21州從2025年1月1日起最低工資時薪調高，全美累計900多萬勞工 元旦起收入因此增加。

非營利智庫「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute，EPI)統計，這波工資調漲的州當中，有13州州法規定最低工資必須跟著通貨膨脹調整，有6州則通過立法2025年起調高工資，另外2州則通過調高工資的公投。

「經濟政策研究中心」指出，全美大約920萬勞工從2025年元旦起工資調高，其中20%來自收入在聯邦貧窮線(poverty line)以下的家庭，大約49%勞工家庭收入低於貧窮線一倍以下。

聯邦最低工資時薪7.25元從2009年以來不曾調整，目前仍有20州最低工資比照聯邦標準。「經濟政策研究中心」各州經濟分析師希克利(Sebastian Martinez Hickey)說，從2009年以來，聯邦最低工資沒有調漲，但消費者購買能力卻受通膨影響而縮水大約30%。

希克利接受哥倫比亞廣播公司「金錢觀察」(MoneyWatch)節目訪問時說，賺取7.25時薪的勞工人數雖然頗低，但現實狀況仍是，最低工資沒有調整，讓數千萬勞工束手無策。

他表示，全美大約三分之一勞工居住州的最低工資已達時薪15元，到了2027年時，全美約有將近半數勞工居住州最低工資為時薪15元。

1月1日起最低工資將調漲的21州包括阿拉斯加州 、亞利桑納州、加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、伊利諾州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、緬因州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州 、羅德島州、南達科他州、佛蒙特州、維吉尼亞州、華盛頓州。

調整後華盛頓州最低工資時薪將為16.66元，加州為16.50元，康州為16.35元。紐約州新年調整後雖為15.50元，但紐約市、長島(Long Island)及威徹斯特(Westchester)為16.50元，

密西根州最低時薪2025年1月1日起調漲後為10.56元，俄亥俄州為10.70元，蒙大拿州則為10.55元。