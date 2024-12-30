台積電進駐吸台灣員工 牛肉麵飄香亞利桑納州「小台北」

台積電標誌，攝於2022年10月在台北舉行的台灣創新技術博覽會。美聯社

紐約時報報導，台積電 在美國亞利桑納州 的晶圓廠吸引大批台灣員工及家眷定居當地，使得原以白人為主的當地社區商圈出現充滿台灣味的「小台北」。

王海倫在亞利桑納州新晶圓廠下班後，便開車回家展開她的副業工作：在鳳凰城的熱炒餐廳「Taiwan Bistro 熱炒168」為渴望家鄉味的台灣同事煮紅燒牛肉麵，深受台積電員工喜愛。

「Taiwan Bistro熱炒168」老闆張文權來自新墨西哥州 ，他說「這一切發生得太快了」；如今，每個工作日都會送數十份便當到工廠。該店晚上也常門庭若市，擠滿唱卡拉OK的台灣顧客，台積電員工也向美國同事介紹三杯雞等招牌菜。

33歲的游佩樺，在丈夫的台積電同事對她準備的紅燒雞和五花肉午餐讚不絕口後，也開始創業路。她為丈夫的同事多做一些菜，並很快擴展到烘焙食品和鹹酥雞、珍奶等台灣經典美食。她現在擁有名為「台灣媽媽」（TaiwanMama）的餐館，今年夏天開設第2家分店。

經營廚房不同於游佩樺在台灣的電腦工程師職涯，但她的祖父和父親曾是廚師、經營過餐廳。隨著生意成長，游佩樺的母親也從台灣飛來幫忙照顧她的3個孩子。

游佩樺說，不確定一家人是否會長住美國，但她的新餐廳已簽了5年租約；起初開店只是因為他們很想念台灣食物，畢竟還是很難習慣漢堡、披薩等，「偶爾吃吃還可以，每天吃會覺得很奇怪」。