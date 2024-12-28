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世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

世界新聞網王若馨／即時報導
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋棋王卡爾森(Sven Magnus Øen Carlsen)昨日在紐約參加世界快棋暨超快棋錦標賽時，因被告知不准穿著牛仔褲參賽，憤而退賽。

來自挪威的卡爾森是該賽事上屆冠軍，他也是五屆世界冠軍及當今世界排名第一的西洋棋王。

比賽當天，國際西洋棋總會(FIDE)宣布他的穿著不合規定，要求他換下牛仔褲，但卡爾森拒絕從命。

卡爾森說，自己曾表示隔天出賽時會換褲子，但仍被罰款200美元並被要求立刻換衣服。

在被告知不能繼續參賽後，他據傳回應道：「我退出，去你的。」

卡爾森表示，由於在比賽開始前他參加了一個午餐會議，時間緊迫下不得不快速更衣。

「我穿上了襯衫和外套，老實說，我根本沒想到牛仔褲的問題，甚至還換了鞋子。」卡爾森說。

「一開始我被罰款，這我能接受。但隨後他們警告我，如果不去換衣服，就不會安排我出賽。」

「我說『如果可以的話，我明天會換，今天真的沒注意到』，但他們堅持要我立即更換。那一刻對我來說，就成了一個原則問題。」

34歲的卡爾森說，他不會對這項決定提出上訴，並表示：「說實話，我現在年紀大了，不太在意這些了。」

卡爾森是西洋棋有等級分計算以來，分數最高的選手，自2011年7月1日至今維持世界排名第一。

世界排名第八的俄羅斯選手涅波姆尼亞希(Ian Nepomniachtchi)也因為穿運動鞋被罰款，他選擇換上皮鞋繼續比賽。

影片來源：YouTube@ChessBase India

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