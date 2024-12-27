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NBC：保險公司癌症醫療拒絕給付案例增加 攸關生死

記者顏伶如／即時報導
除了私人保險公司之外，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年也開始拒絕為許多婦女提供乳癌影像檢查給付。美聯社
除了私人保險公司之外，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年也開始拒絕為許多婦女提供乳癌影像檢查給付。美聯社

國家廣播公司(NBC)27日調查報導，保險公司拒絕為癌症醫療提供給付的案例增加，結果攸關病患生死。除了私人保險公司之外，俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年也開始拒絕為許多婦女提供乳癌影像檢查給付。

住在肯塔基州路易維爾市(Louisville)的45歲男子派克(Tracy Pike)罹患胃癌四期之後先在當地治療，但醫生建議前往休士頓安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)開刀並接受先進的療法。2023年，派克在德州首次動手術前卻獲通知，透過雇主取得的藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)保險拒絕給付4萬元醫療費用，理由是實驗性療法未經證實，對派克而言「沒有醫學必要」(not medically necessary)。

派克的妻子安潔拉(Angela Pike)表示，癌症中心醫師原以為向保險公司申訴應可迅速解決問題，結果申訴卻一直沒有通過，後來發現保險公司個案審查小組成員並不是癌症醫師，而是婦產科醫師。等不到治療的派克於2024年1月過世，身後留下三名兒女。安潔拉說，經常回想起在德州求醫的那個月，「如果有動手術將會如何？他會不會還活著？」

非營利健保智庫「共同福祉基金會」(The Commonwealth Fund)指出，去年有17%美國民眾表示醫師建議治療遭到保險公司拒絕給付，其中50%民眾表示，自己與醫師對於保險公司的決定並未提出申訴；將近有三分之一民眾表示，遭到保險公司拒絕給付之後，為了讓家人接受治療而因此背債。

住在紐約市的46歲乳癌患者許凱伊(Kay Hsu，音譯)表示，保險公司握有病患生死的決定權，遭到拒絕給付就像被判死刑。她說，患者不是因為生病而過世，而是因為保險公司不願意為付費消費者提供基本醫療。

報導指出，許凱伊從2015年起就跟保險公司不斷交涉，雖然開刀並接受化療，2018年癌細胞仍轉移到脊椎與胸骨。她說，過去3年裡，估計每個月要花40小時為了給付問題跟透過雇主投保的保險公司爭取權益。

她說，今年信諾保險(Cigna Healthcare)兩度拒絕給付正子斷層掃描(PET Scans)費用，醫生為了確認癌細胞是否擴散，要求她接受每次價格約1萬元至1萬5000元之間的正子斷層掃描檢查，但保險公司卻認定「沒有醫學必要」。

報導指出，拒絕為癌症病患提供給付的狀況並不是只發生於私人保險公司。身為乳癌較高風險族群的婦女，今年越來越多人遭到紅藍卡拒絕為超音波影像篩檢提供給付。

聯邦醫療保險 癌症 紅藍卡

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