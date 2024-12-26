發現無票的偷渡客 達美飛檀香山航班滑行一半又折返

11月底，搭乘達美班機偷渡到巴黎的俄國籍女子達利，月初被遣返美國後，15日又撬開墊子腳鐐，企圖從水牛城潛逃到加拿大，在美加邊境被捕。(尼加拉郡警長辦公室)

達美航空上個月才發生無票「偷飛」客混上班機，抵達法國巴黎才被抓獲的事件；聖誕前夕，該公司從西雅圖飛往夏威夷檀香山的一個航班滑行到半途又折返，將無票乘客交給警方處理，行程因此延誤兩個多小時。

達美487航班機組員發現有人無票登機，臨時折返後，運輸安全局(TSA)重新核對了機上每一乘客的身分，逐一放行，耗時兩個多小時。警方應塔科瑪國際機場要求，逮捕了無票乘客。

機場官員說，該偷渡客 在飛機返回登機口後，再度開溜，西雅圖港警根據監視錄影畫面，在候機室的洗手間將其逮捕，以「非法侵入」罪名將其關押在南部矯正所(South Correctional Entity )監獄。

初步調查發現，這名偷渡客前一天傍晚在沒有登機證情況下，卻「順利」通過TSA的安檢。該局表示會檢討審查旅行文件的作業流程，何以疏漏。達美也在檢討，為何會讓沒有登機證的旅客上機。

警方並未公布這名偷渡客的姓名。

11月26日，俄國籍女性達利(Svetlana Dali)潛入從紐約甘迺迪機場飛往巴黎戴高樂機場的達美264班機。法國內政部說，「她未獲准進入法國領土，因為未持有有效旅行證件(簽證)，隨後被留置於等候區，遣返 美國，因為她有美國綠卡」。12月4日，她被遣返甘迺迪機場後遭到逮捕。

後來法官准許她在出庭前配戴電子腳鐐在家監禁。

美國廣播公司新聞網(ABC News)引述執法官員說，兩周後，達利拿掉電子腳鐐，企圖潛逃到加拿大時，再度被捕。

她在費城同住的室友發現她丟下的電子腳鐐，立即報警。達利在水牛城準備開往加拿大的灰狗巴士上被捕。