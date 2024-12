川普的健怡可樂按鈕回來了 比他早一步重返白宮

川普昔日在白宮橢圓形辦公室的桌上,有一個「隨按隨到」的健怡可樂按鈕(紅色圈起處)。(美聯社資料照)

每日郵報(Daily Mail)26日報導,候任總統川普 (Donald Trump)喜愛的健怡可樂按鈕,將比他更早一步回到白宮 的橢圓形辦公室桌上。

白宮有近百名員工負責打理住宅中的一切,他們不隨總統替換而更迭,這些員工將在1月20日負責離任總統的搬遷,並迎接新總統入住。

員工們大約有五個小時來完成所有布置工作。

當川普一家進入白宮時,他們會發現衣服已經整齊地放在衣櫃中,浴室裡有他們偏好的洗髮精,廚房已備妥他們愛吃的食物;家具將依他們的品味重新擺設,並放上他們的家族照片。

在川普擔任第45屆總統時,他的辦公桌上有個紅色按鈕──只要他按下這個按鈕,他的私人助理納塔(Walt Nauta)就會為他送上健怡可樂。

川普甚至開玩笑提到這個位於他電話旁的紅色按鈕,說人們誤以為它是用來啟動核武器的。

他說:「每次我按下那個按鈕,大家都會有點緊張。」

拜登 總統2021年一入主白宮後,就把這個可樂按鈕移除了。

川普嗜喝可樂,甚至在白宮辦公室裝了一個健怡可樂按鈕。(路透)

除了準備迎接川普一家入住外,白宮員工也在打包拜登夫婦的物品,私人物品將被放入箱子,官方文件則送往國家檔案館。

員工們將仔細分類每一件物品,並標註哪些是「我們的」(屬於白宮永久收藏的物品),以及哪些是「他們的」。

著有「住宅:白宮的秘密故事」(The Residence: Inside the Private World of the White House)一書的作家布羅爾(Kate Andersen Brower)說:「白宮員工對川普一家的喜好已瞭若指掌,包括他們愛吃的早餐、日常起居方式、使用哪種洗髮精等。」

這些員工包括管家、女僕、清潔工、廚師、門房、花藝師、電工、水管工、倉庫管理員和工程師等,他們之中許多人在白宮工作多年,服務過數位總統。

他們將等待著迎接川普回到白宮。

布羅爾說:「川普會給每個人打賞小費,我聽說他會給50美元的鈔票。」

