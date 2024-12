政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

谷歌(Google)創辦人布林(Sergey Brin)前妻、也是總統大選獨立參選人甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)競選搭檔的華裔律師妮可‧夏納翰(Nicole Shanahan),昨日在X平台上傳一則影片,她在鳳凰城舉行的「美國慶典」(AmericaFest)座談會上,遇到政治記者波索比克(Jack Posobiec)趨前用中文與她交談,讓她感到意外且尷尬直笑著說「你中文非常好」。

Many inspiring exchanges at Amfest—but did not expect to chat with @JackPosobiec in Mandarin Chinese! He speaks it better than I do 😂 pic.twitter.com/GcTC5aTpMc