政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

谷歌(Google)創辦人布林(Sergey Brin)前妻、也是總統大選獨立參選人甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)競選搭檔的華裔律師妮可‧夏納翰(Nicole Shanahan)，昨日在X平台上傳一則影片，她在鳳凰城舉行的「美國慶典」(AmericaFest)座談會上，遇到政治記者波索比克(Jack Posobiec)趨前用中文與她交談，讓她感到意外且尷尬直笑著說「你中文非常好」。

Many inspiring exchanges at Amfest—but did not expect to chat with @JackPosobiec in Mandarin Chinese! He speaks it better than I do 😂 pic.twitter.com/GcTC5aTpMc — Nicole Shanahan (@NicoleShanahan) December 23, 2024

38歲的夏納翰有中國血統，據聞資產逾10億元。她2018年嫁給布林，2023年離婚，兩人育有一女。

她在舊金山灣區 的奧克蘭 長大，母親來自廣東。

波索比克與前白宮 資深顧問班農(Steve Bannon)主持「戰情室」(War Room)頻道而聞名，他是波蘭後裔，曾任職於上海美國商會，在上海住過幾年。

夏納翰顯然對波索比克流利的中文感到非常驚訝，她對他說：「你的中文比我的好。」波索比克還回：「沒什麼、沒什麼」。

波索比克說：「我聽說妳以前是不是在北京工作？」回答時中英文交雜的夏納翰說：「Just(只有)…一年」。

由於波索比克時常在節目中批評中國，夏納翰還對波索比克說：「你現在應該沒辦法去中國了。」