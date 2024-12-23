俄勒岡匿名信 促舉報可疑少數族裔 FBI要查

俄勒岡州林肯郡警長蘭德斯受訪表示，絕不容許各種形式的種族主義。(取自X平台)

稍早俄勒岡州 林肯郡(Lincoln County)流傳一封信函，要求當地民眾多留意有色人種的行跡並向政府舉報，以便確認是否為無證移民 。對此，當地警長及檢察長都譴責如此行徑並呼籲民眾勿採此做法。

據紐約時報報導，俄勒岡州林肯郡警長辦公室於19日發布新聞稿，除了譴責這封信的動機，也建議民眾不要「收集或分享基於個人族群或疑似移民身分之資訊。」這封信的內容要求民眾記下有色人種駕駛車輛的車牌號碼，以辨別對方是否可能沒有合法居留身分。信中並鼓勵民眾在1月21日後將資訊寄給國土安全部(Department of Homeland Security)，以便「逮捕」無證移民。

林肯郡距離波特蘭西南方約120英里處，人口約5.1萬人，涵蓋部分俄勒岡州海岸及超過50萬英畝的森林地帶。林肯郡警長蘭德斯(Curtis Landers)表示自己也收到過信件，「以這種方式鎖定個人會破壞信任，並削弱了我們在林肯郡所努力維護的安全感與包容性。」他並表示已通報聯邦調查局(FBI)，展開調查。

雖然這封信本身受憲法第一修正案保障言論自由的範疇，但蘭德斯指出，若依照信件中的要求行事，可能違反俄勒岡州法律。俄勒岡目前有實施多項保護移民的法律，包括「庇護州」法，當中明確規定地方或州級政府「不得以移民執法為目的」調查個人。

俄勒岡檢察長羅森布魯姆(Ellen Rosenblum)也譴責了這封信。她說，「透過種族主義的寫信運動來恐嚇我們社區和領袖，這種做法在本州沒有容身之地。」

總統當選人川普 承諾要減少進入美國的移民數量並加強驅逐移民。在他第一任期內，川普曾嘗試終止多國，包括蘇丹、海地、薩爾瓦多等國的「臨時保護身分」(Temporary Protected Status)，但未能成功，同時他也加緊推動在美墨邊境修建圍牆，並增加對非法居留移民的驅逐力度。