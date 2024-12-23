亞培藥廠秘書花180元買公司股票 長抱75年漲至720萬元

亞培藥廠。（美聯社）

1935年，亞培藥廠(Abbott)一名秘書花了180元購買公司股票之後長抱75年，持股增值到720萬元，致富經歷日前被寫進亞培藥廠的新聞稿。

亞培藥廠12月13日新聞稿指出，在亞培擔任秘書長達40年的葛蕾絲‧葛朗納(Grace Groner)，1935年時以每股60元價格買進3股公司股票，後來75年裡收到股息也都繼續投資 ，到了她2010年以100歲高齡辭世時，最初180元的投資已經變成720萬元。

新聞稿寫道，直到葛朗納過世之後，擁有數百萬身價的事實才曝光。根據遺囑，她的身後遺產將為母校森林湖學院(Lake Forest College)成立基金會，贊助實習計畫 、國際研究以及學生服務計畫。這些年來，「葛蕾絲‧伊莉莎白‧葛朗納基金會」(Grace Elizabeth Groner Foundation)造福許多大學生及至少25個湖郡(Lake County)、全國及國際非營利組織。

「商業內幕」(Business Insider)網站22日報導，自從1935年以來，亞培藥廠曾有多次股票分割(Stock Split)，但葛朗納75年之間不曾賣出任何持股；如果葛朗納的股票持有到現在，價值估計有2800萬元，因為亞培目前股價大約是2010年時的4倍。

「芝加哥 論壇報」(Chicago Tribune)2010年報導，葛朗納過著簡單生活，住在只有一間臥室的房子，衣服購於二手物拍賣，沒有車子。