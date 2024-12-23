我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

人人都有買房夢...巴菲特示警 富人也得留意1事

亞培藥廠秘書花180元買公司股票 長抱75年漲至720萬元

記者顏伶如／即時報導
亞培藥廠。（美聯社）
亞培藥廠。（美聯社）

1935年，亞培藥廠(Abbott)一名秘書花了180元購買公司股票之後長抱75年，持股增值到720萬元，致富經歷日前被寫進亞培藥廠的新聞稿。

亞培藥廠12月13日新聞稿指出，在亞培擔任秘書長達40年的葛蕾絲‧葛朗納(Grace Groner)，1935年時以每股60元價格買進3股公司股票，後來75年裡收到股息也都繼續投資，到了她2010年以100歲高齡辭世時，最初180元的投資已經變成720萬元。

新聞稿寫道，直到葛朗納過世之後，擁有數百萬身價的事實才曝光。根據遺囑，她的身後遺產將為母校森林湖學院(Lake Forest College)成立基金會，贊助實習計畫、國際研究以及學生服務計畫。這些年來，「葛蕾絲‧伊莉莎白‧葛朗納基金會」(Grace Elizabeth Groner Foundation)造福許多大學生及至少25個湖郡(Lake County)、全國及國際非營利組織。

「商業內幕」(Business Insider)網站22日報導，自從1935年以來，亞培藥廠曾有多次股票分割(Stock Split)，但葛朗納75年之間不曾賣出任何持股；如果葛朗納的股票持有到現在，價值估計有2800萬元，因為亞培目前股價大約是2010年時的4倍。

芝加哥論壇報」(Chicago Tribune)2010年報導，葛朗納過著簡單生活，住在只有一間臥室的房子，衣服購於二手物拍賣，沒有車子。

投資 實習計畫 芝加哥

上一則

消失半年照領17萬薪水挨批 81歲失智國會議員發聲

下一則

科羅拉多州滑雪纜車驚現裂縫 174名乘客一度受困空中

延伸閱讀

「冬季兩項」教練性侵女選手 美奧委會勒令停職

「冬季兩項」教練性侵女選手 美奧委會勒令停職
為總統候選人維安 費城警員加班支出400萬

為總統候選人維安 費城警員加班支出400萬
月發500元「保證收入」計畫受肯定 芝城明年續辦

月發500元「保證收入」計畫受肯定 芝城明年續辦
3年40萬元 2紐約機構獲司法部仇亞犯罪防範基金

3年40萬元 2紐約機構獲司法部仇亞犯罪防範基金

熱門新聞

圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

2024-12-22 21:35
大腸鏡檢查不是大手術，但有民眾收到近2萬元帳單。(路透)

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

2024-12-20 20:28
女星琳達·卡特（左三）貼出與拜登總統（左二）、第一夫人吉兒（左一）等人在白宮的合照，引發熱議。（擷自Instagram@reallyndacarter）

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

2024-12-19 16:27
在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

2024-12-20 01:20
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20
威斯康辛州首府麥迪遜市16日發生教會學校校園槍擊案，造成至少師生兩人遇害，女學生槍手作案後自殺，總計有三人喪命。 圖為家長帶著子女到指定的庇護所。(路透)

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

2024-12-16 23:20

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此