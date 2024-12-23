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槍殺聯合醫保CEO 紐約州法院提訊孟喬內罪名含恐怖謀殺

中央社紐約23日綜合外電報導
凶嫌孟喬內在紐約曼哈頓槍殺美國聯合健康保險公司（UnitedHealth）執行長湯普森，紐約州法院今天將提訊他，罪名包括恐怖主義行徑的謀殺。歐新社
凶嫌孟喬內在紐約曼哈頓槍殺美國聯合健康保險公司（UnitedHealth）執行長湯普森，紐約州法院今天將提訊他，罪名包括恐怖主義行徑的謀殺。歐新社

凶嫌孟喬內在紐約曼哈頓槍殺美國聯合健康保險公司（UnitedHealth）執行長湯普森，紐約州法院今天將提訊他，罪名包括恐怖主義行徑的謀殺。

路透報導，位於曼哈頓的紐約州法院召開的聆訊，預料凶嫌孟喬內（Luigi Mangione）將被要求針對11樁指控提出答辯，這當中包括3樁謀殺指控，其中之一是恐怖主義行徑的謀殺，若被判有罪，他將面臨最嚴厲的刑責，也就是無法假釋的終身監禁。

這是現年26歲的孟喬內被捕後第2次出庭，他4日在曼哈頓中城的一家飯店外槍殺湯普森（Brian Thompson），當時死者的公司美國聯合健康保險在飯店裡召開投資人會議，5天後孟喬內在賓州阿爾圖納（Altoona）的速食店被捕。

孟喬內還得面臨指控他跟蹤與殺害湯普森的4樁聯邦刑事罪名，法院還沒要求他針對這些指控提答辯，美國法官帕克（Katherine Parker）12月19日就這些指控下令監禁孟喬內。

若美國曼哈頓檢方決定求處他死刑，那麼聯邦對他的種種指控符合判死的要件，聯邦檢察官說，區分為聯邦和州的案件將同時進行，預料目前州的案子將先審。

孟喬內 曼哈頓 紐約州

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