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傳貝佐斯本周末舉辦6億元婚禮 本人出面駁斥

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傳貝佐斯本周末舉辦6億元婚禮 本人出面駁斥

世界新聞網王若馨／即時報導
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)與未婚妻桑切斯。(路透)
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)與未婚妻桑切斯。(路透)

每日郵報(Daily Mail)昨晚獨家報導，三位消息人士表示，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)將於12月28日舉行婚禮，迎娶女友桑切斯(Lauren Sánchez)，不過貝佐斯本人今早在X平台發文駁斥了這篇報導，「裡面沒有一件事情是真的」。

貝佐斯寫道：「有句老話『不要把你讀到的所有內容當真』，這在今天比以往任何時候都更加適用。現在，謊言可以在真相還沒來得及穿好褲子之前就傳遍全世界。所以，各位請小心，不要太容易輕信他人。」

每日郵報昨日報導，科羅拉多州滑雪勝地小鎮阿斯本(Aspen)當地知情人士表示，貝佐斯已於上周六乘坐私人飛機抵達該市機場，還帶著一大批隨行人員。

小鎮上流傳的謠言是：貝佐斯選擇在影星凱文科斯納(Kevin Costner)所擁有占地160英畝的敦巴牧場(Dunbar Ranch)舉行婚禮。

另一位消息人士說，這場奢華盛大的婚禮，總花費可能高達6億美元。

富豪艾克曼(Bill Ackman)今早在X平台寫道：「這數字看起來不可信，除非你送給來參加婚禮的賓客一人一棟房，否則不可能花到那麼多錢。」

亞馬遜創辦人貝佐斯(右)與未婚妻桑切斯。(路透)
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)與未婚妻桑切斯。(路透)

桑切斯上個月在「今日秀」節目中曾透露，她已經買好了婚紗，但至今未公開具體計畫。

每日郵報引述的消息人士說，婚禮賓客將於聖誕節後陸續抵達阿斯本，入住頂級住宿地點，包括五星級的聖瑞吉斯酒店（St Regis Hotel）。

消息人士還說，作為全球第二富有的人，貝佐斯特別為賓客預訂了阿斯本這座富裕小鎮中的多座私人豪宅。

消息人士表示，這場婚禮將是一整個周末的慶祝活動，婚禮將在山頂舉行，可以俯瞰壯麗的冬日美景；並說據聞高級壽司餐廳Matsuhisa已被包下，該餐廳最多可容納180位客人。

據報導，貝佐斯的父母賈姬(Jackie)和米格爾(Miguel)在紅山(Red Mountain)社區擁有房產，該地區是阿斯本億萬富翁的首選居住地之一。

傳聞中的婚禮賓客包括蓋茲（Bill Gates）、鄧文迪（Wendi Murdoch）、李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和克里斯·詹娜（Kris Jenner）等。

貝佐斯2023年8月在義大利波西塔諾與桑切斯訂婚。

貝佐斯 聖誕節 義大利 加州 租金

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