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Nvidia AI晶片如何流入中國 美商務部要求調查

中央社華盛頓19日綜合外電報導
美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去這1年來，輝達的產品是如何流入中國的。（美聯社）
美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去這1年來，輝達的產品是如何流入中國的。（美聯社）

美國科技新聞網站The Information今天引述知情人士指出，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去這1年來，輝達的產品是如何流入中國的。

路透引述The Information報導，輝達已要求美超微電腦（Super Micro Computer Inc）、戴爾科技（Dell Technologies）等公司對其東南亞客戶實施抽查。美超微及戴爾製造的伺服器產品內嵌有輝達的人工智慧（AI）晶片。

輝達一般不是直接賣晶片給客戶，而是仰賴如美超微這類的伺服器公司及專業經銷商。根據財經網站investing.com，據悉東南亞被視為走私晶片到中國的熱點。

The Information報導，一名親近美國商務部的知情人士說，抽查旨在確認這些客戶仍然持有他們購買的、內嵌輝達晶片的伺服器。

一名跟美超微關係親近的消息人士告訴The Information，美超微一些客戶使用「狡猾伎倆」，讓人難以弄明白他們是否已違法把輝達晶片轉賣給中國客戶，例如向美超微購買內嵌輝達晶片的伺服器後，複製其序號貼到其他伺服器上。

The Information報導，抽查行動還在持續中，不過「有5名參與走私輝達晶片的人說，目前為止他們在美超微近期檢查期間，都能成功避免被察覺」。

輝達 晶片 東南亞

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