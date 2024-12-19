川普換了新髮型？網友吐槽「金色鳥巢頭呢」
候任總統川普(Donald Trump)似乎換了髮型，但在社群媒體上的評價似乎褒貶不一。
早在他踏入政治舞台之前，川普的「金色鳥巢頭」就已經是他的品牌標誌，但近日在川普一名支持者發布的影片中，川普的髮型看起來似乎不太一樣。
在影片中，川普在佛州棕櫚灘高爾夫俱樂部裡走向支持者打招呼，許多網友注意到，他的頭髮似乎比周一記者會時更服貼、也更短了。
有網友說：「川普看起來像電影『小鬼當家』中的巴茲( Buzz McCallister)」、「川普的頭髮怎麼了」、「還我膨膨鬆鬆的橘髮人」，還有人說「我自首，我是川普的理髮師」。
目前尚不清楚川普是理了頭髮，還是頭髮被他紅色的MAGA帽壓扁所致。
Trump got new hair cut, and its fucking hillarious.— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) December 18, 2024
He looks like Buzz McCallister from Home Alone 🤣 pic.twitter.com/LXTLCRPi9Y
影片來源：YouTube@Sky News
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