川普換了新髮型？網友吐槽「金色鳥巢頭呢」

候任總統川普 (Donald Trump)似乎換了髮型,但在社群媒體 上的評價似乎褒貶不一。

早在他踏入政治舞台之前,川普的「金色鳥巢頭」就已經是他的品牌標誌,但近日在川普一名支持者發布的影片中,川普的髮型看起來似乎不太一樣。

在影片中,川普在佛州 棕櫚灘高爾夫俱樂部裡走向支持者打招呼,許多網友注意到,他的頭髮似乎比周一記者會時更服貼、也更短了。

有網友說:「川普看起來像電影『小鬼當家』中的巴茲( Buzz McCallister)」、「川普的頭髮怎麼了」、「還我膨膨鬆鬆的橘髮人」,還有人說「我自首,我是川普的理髮師」。

目前尚不清楚川普是理了頭髮,還是頭髮被他紅色的MAGA帽壓扁所致。

Trump got new hair cut, and its fucking hillarious.



He looks like Buzz McCallister from Home Alone 🤣 pic.twitter.com/LXTLCRPi9Y