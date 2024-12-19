川普換了新髮型？網友吐槽「金色鳥巢頭呢」

網友熱議候任總統​川普(Donald ​Trump)是否似乎換了髮型，左為他先前的照片，右為在佛州棕櫚灘高爾夫俱樂部被網友拍下的影像。(美聯社、X@End Wokeness)

候任總統川普 (Donald Trump)似乎換了髮型，但在社群媒體 上的評價似乎褒貶不一。

早在他踏入政治舞台之前，川普的「金色鳥巢頭」就已經是他的品牌標誌，但近日在川普一名支持者發布的影片中，川普的髮型看起來似乎不太一樣。

在影片中，川普在佛州 棕櫚灘高爾夫俱樂部裡走向支持者打招呼，許多網友注意到，他的頭髮似乎比周一記者會時更服貼、也更短了。

有網友說：「川普看起來像電影『小鬼當家』中的巴茲( Buzz McCallister)」、「川普的頭髮怎麼了」、「還我膨膨鬆鬆的橘髮人」，還有人說「我自首，我是川普的理髮師」。

目前尚不清楚川普是理了頭髮，還是頭髮被他紅色的MAGA帽壓扁所致。

Trump got new hair cut, and its fucking hillarious.



He looks like Buzz McCallister from Home Alone 🤣 pic.twitter.com/LXTLCRPi9Y — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) December 18, 2024

影片來源：YouTube@Sky News