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無證客遭槍擊死亡後 遺體被捐給醫學院解剖並切割轉賣

記者顏伶如／即時報導
北德克薩斯大學健康科學中心。(取自官網)
北德克薩斯大學健康科學中心。(取自官網)

國家廣播公司(NBC)19日報導，21歲委內瑞拉女子阿瑞瑪‧維里葛斯(Aurimar Iturriago Villegas)2022年9月從美墨邊境非法入境美國，找到工作後將工資寄回故鄉讓母親蓋新家，但抵達德州才兩個月卻在路怒(road rage)事件裡被人開槍打死。兩年之後，維里葛斯的母親才知道，女兒的遺體被地方政府捐給醫學院，沒有被子彈打傷的部位都被切割轉賣，軀體賣價900元，雙腿賣703元，剩下部分火化之後埋在達拉斯一處墳場。

報導指出，艾瑞莉絲‧維里葛斯(Arelis Coromoto Villegas)想辦法讓女兒遺體運回委內瑞拉安葬，兩年後卻發現遺體早就已科學之名被送到位於沃斯堡(Fort Worth)的北德克薩斯大學(University of North Texas，UNT)健康科學中心(Health Science Center)，並且遭到轉賣。

艾瑞莉絲受訪時說：「這是非常痛苦的事情。」她說，女兒不是小動物，不應該遭到屠宰般的切割。

報導指出，阿瑞瑪的遭遇與金錢有關；全美各地弱勢族群的題體經常受到不當對待，完全不顧家屬意願。隨著毒品問題氾濫、遊民人數激增以及家庭分散日趨普遍，地方政府官員面對數量龐大的無人認領屍體幾乎束手無策。某些無名屍被埋在窮人墳場(paupers' fields)，某些遺體則在沒有家屬同意的情況下擅自被送到醫學院、生物科技公司或遺體仲介買賣機構。

根據財務紀錄，阿瑞瑪是2019年以來被送到北德克薩斯大學健康科學中心的2350具遺體之一，因為兩個郡縣與學校訂有合作協議，健康中心每年因此獲利250萬元，地方政府則省下數十萬元火化、安葬開銷。

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