我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又是車禍…放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

共和黨提案 協助川普落實避免海外公民雙重課稅

紐時：馬斯克和SpaceX一再違規 面臨聯邦安全審查

中央社華盛頓17日綜合外電報導
針對是否遵守目的在保護國家安全的聯邦通報規定，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克和這家公司至少面臨3項聯邦審查。路透
針對是否遵守目的在保護國家安全的聯邦通報規定，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克和這家公司至少面臨3項聯邦審查。路透

「紐約時報」今天報導，針對是否遵守目的在保護國家安全的聯邦通報規定，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克和這家公司至少面臨3項聯邦審查。

路透報導，這不是馬斯克（Elon Musk）在安全上的做法首度遭到五角大廈質疑。

2018年，身兼美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克在美國喜劇演員喬羅根（Joe Rogan）的網路直播節目中吸大麻，也引發五角大廈對他所享有的安全許可展開審查。

五角大廈官員曾表示，一旦發現潛在違規行為，通常就會展開此類審查。

「紐約時報」（The New York Times）引述8位對SpaceX和內部文件知情的人士報導，空軍、國防部監察長，以及主管情報和安全的國防部副部長再度對馬斯克展開審查。

報導指出：「馬斯克及所屬火箭公司SpaceX一再未能遵守旨在保護國家機密的聯邦通報協議，包括不提供他與外國領導人會面的某些細節。」

SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）離開華府的活動時，被路透記者問到上述安全審查問題或相關調查時拒絕評論。

馬斯克未立即回應置評請求。

馬斯克 SpaceX 五角大廈

上一則

聯合健保CEO命案兇嫌被控一級謀殺 檢方指涉及恐怖主義

下一則

眾院操守委員會翻轉？福斯：蓋茨性醜聞調查報告明天公布

延伸閱讀

誰能化解美中緊張？他有請馬斯克和泰勒絲

誰能化解美中緊張？他有請馬斯克和泰勒絲
科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證

科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證
馬斯克曾藉機轟金山治安 地檢長強硬回擊

馬斯克曾藉機轟金山治安 地檢長強硬回擊
力拚馬斯克星鏈 歐盟啟動IRIS²太空衛星網路12年計畫

力拚馬斯克星鏈 歐盟啟動IRIS²太空衛星網路12年計畫

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換

「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換