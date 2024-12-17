產業專家：西方汽車品牌未來5年恐將被迫退出中國市場

拜登總統2021年參觀通用汽車電動車廠。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)17日報導，包括通用汽車(General Motors)在內的西方國家汽車品牌，1990年代末期與2000年代初期之間紛紛到中國設廠、銷售，但昔日榮景現已不在。產業專家說，中國消費者認為本土品牌電動車 較為划算，中國市場明顯轉型為電動車的趨勢出乎西方汽車品牌預料，絕大多數西方車廠未來五年恐將被迫退出中國市場，甚至更早。

報導指出，中國原本是通用汽車規模最大、獲利最多的市場，但現在情勢出現翻轉，美國本土市場銷售創新高，中國市場卻陷入賠錢，能撐多久成為問題。通用汽車今年1月到9月中國市場銷售業績比一年前同期縮水19%，相同期間在中國的合資公司(joint ventures，JV)則虧損3億4700萬元。本月稍早，通用汽車宣布，受到中國市場表現不佳影響，淨收入估計將減少50多億元。

數據研究公司GlobalData汽車研究部全球副總監休斯特(Jeff Schuster)說，包括通用在內的絕大多數西方汽車品牌，現在都在評估到底還能在身為全國最大汽車市場的中國繼續留多久。

CNN報導，以往青睞西方汽車品牌的中國消費者，現在則認為本土品牌比較實惠，促成轉變的因素包括中國政府政策與其他誘因，讓本來以傳統燃油車為主的汽車市場，轉型發展電動車與插電式混合動力車。

從1990年代以來為通用等汽車品牌進入中國市場提供諮詢的產業顧問鄧恩(Michael Dunne)指出，通用在中國的黃金年代已經過去，永遠不會再有。

鄧恩表示，走大眾市場路線的西方汽車品牌，如今在中國市場都面臨挑戰。他說，絕大多數西方汽車品牌恐怕未來五年將被迫退出中國市場，甚至更早。

旗下包括吉普(Jeep)、公羊(Ram)、道奇 (Dodge) 、克萊斯勒(Chrysler)等系列的斯特蘭蒂斯集團(Stellantis)，中國合資公司由於連續幾年賠本而於2022年聲請破產 。福特汽車(Ford)說在中國市場仍有賺錢，但獲利項目大多來自中國合資公司對於亞洲市場或南美洲的出口。

前任克萊斯勒北亞地區營運長、上海謀拓商務諮詢(Automobility)創辦人羅素(Bill Russo)指出，中國本土電動車在中國市場蓬勃崛起是西方汽車品牌的嚴重失算。他說，外國汽車品牌沒有把在中國發展電動車視為優先要項，也沒預料到中國市場會迅速擁抱電動車。但羅素表示，西方汽車品牌若放棄中國市場，將是另一個重大錯誤。