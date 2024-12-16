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尋找某事物？神秘無人機出沒再掀「極權統治」陰謀論

記者顏伶如／即時報導
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)16日報導，專門製造無人機航太公司主管說，無人機在夜間出動通常肩負重要任務，最近多州上空晚間出現無人機的事件，目的可能是為了尋找瓦斯外洩或輻射物質外洩。另外，1990年代開始流傳的陰謀論「藍光計畫」(Project Blue Beam)，最近隨著神秘無人機出沒再度受到矚目，也就是一群精英團體企圖製造外星人入侵的假象，重新建立世界秩序，以達到極權統治目的。

報導指出，堪薩斯州無人機製造商薩克森航太公司(Saxon Aerospace)執行長弗格森(John Ferguson)周末期間發表的9分鐘TikTok影片解說，在網路引起瘋傳。他說，無人機在夜間出動的唯一原因，就是「要尋找某樣事物」。

他說：「根據我的個人猜測，這些無人機並沒有惡意。如果是無人機，在夜間低空飛行的唯一原因，是因為要偵測地面的某樣事物。」

弗格森舉例說，無人機可能在尋找瓦斯外洩或輻射物質外洩，或者「非常重要」的事物。

弗格森在後續影片中進一步表示，許多無人機的飛行似乎都遵循聯邦規範，由此可見應該是在尋找特定事物。

新聞周刊報導，神秘無人機究竟從何而來引發諸多揣測，1990年代流傳的「藍光計畫」陰謀論再次成為網友在社群媒體討論焦點。

加拿大記者孟納斯特(Serge Monast)提出的「藍光計畫」理論指稱，來自全球各地的精英分子企圖製造外星人入侵地球的假象，重新建立世界秩序，達到極權統治的終極目的。

無人機 航太 社群媒體

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