新住房騙局 用AI冒充房仲、貸款方騙錢

聯邦執法機構表示，有一種新型詐騙犯罪，利用AI假冒身分，來詐騙買賣房屋的人，消費者須提高警覺。(美聯社)

網路安全官員表示，全美各地出現最新形式的住房騙局，詐騙者使用生成式人工智慧(AI )，冒充房地產仲介、貸款人或房屋銷售過程可能涉及的各方，模仿他們的電子郵件寫作風格或語音郵件聲音，誘導毫無戒心的收件者將資金匯入詐騙者帳戶。

房地產電匯詐欺 預防公司CertifID聯合創始人兼執行長克朗克萊特(Tom Cronkright)向華盛頓郵報表示，這些騙局「幾乎是完美犯罪」；原因是，巨額資金令人緊張，買家和賣家都希望在房市交易過程中，早點完成交易。由於大多數買家和賣家對這些交易沒有太多經驗，通常會聽從仲介、貸款方和產權公司指示，所以讓冒充者有機可乘。

特勤局網路犯罪調查部門前負責人歐尼爾(Matt O'Neill)表示，2022年底「幾乎就在ChatGPT發布後的第二天」，他們就首次遇到此類騙局。

歐尼爾指出，詐騙者可以利用侵入帳戶和在網路上冒充房地產專業人士，獲取交易詳細信息，了解詐騙所需資訊。他們還可以使用房地產資料庫和對外公開的上市訊息，在詐騙電郵中添加有說服力的細節。

歐尼爾表示，ChatGPT等免費AI程式可以讓詐騙者編寫出更好的網路釣魚電郵，誘騙收件者點擊連結或附件訊息，；「過去假冒失敗的不良演技問題變小了，他們並不需要任何高級技能就能行騙」。

精通複雜金融和網路詐欺犯罪的聯邦調查局(FBI )官員表示，他們發現涉及AI的住房詐欺案件增加。官員指出，FBI沒有涉及AI的住房詐騙數據，因為使用AI本身並不違法，很難證明在特定案件中使用AI。

不過，FBI在12月發布的公共服務公告，已針對詐欺騙局越來越常使用AI來產生有說服力的文字、音訊、影片等通訊，提出警告。財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 也在11月發出警告，稱近期針對金融機構的生成AI「深度造假」增加。