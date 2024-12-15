警捏造殺人證據 內州女「冤獄十多年」獲判賠3400萬元

內華達州女子克里斯汀·洛巴托(中)在2001年被控殺害男子貝利，12日被改判無罪並獲得超過3400萬元的賠償，興奮地和兩位辯護律師走出法院。(美聯社)

2001年7月，時年僅18歲的克里斯汀·洛巴托(Kristin Lobato)被指控在拉斯維加斯殺害男子貝利(Duran Bailey)，她在沒有律師的情況下接受警方偵訊，隨後被捕、判刑入獄。在內華達州監獄 服刑十多年後，她的冤獄終於昭雪，且獲得超過3400萬元的賠償。

美聯社13日報導，貝利是名遊民 ，被發現死在垃圾桶附近，脖子割傷、頭骨破裂、生殖器失蹤，沒有物證或目擊者能指證洛巴托，她也堅稱自己從未見過貝利。但警方堅稱，她在監獄拘留期間向一名獄友承認在吸毒三天後殺死了這名試圖性侵她的男子。

2002年洛巴托被判謀殺罪，不過內州最高法院2004年駁回了這項判決和洛巴托的刑期，因為她的律師無法盤問那名「在監獄中供述的控方證人」。洛巴托2006年再次受審，被判過失殺人、殘害和武器罪，並被判處13至45年監禁。

2017年底，「無罪計畫」(Innocence Project)和拉斯維加斯的律師將該案提交到內州最高法院後，洛巴托被證明無罪並出獄。法官表示，證據顯示貝利被殺時，洛巴托正在她的老家，距案發地點150哩。州法院法官去年10月才簽發證明，宣布洛巴托無罪。

民事審判陪審團發現，拉斯維加斯警方和兩名現已退休 的警探托森(Thomas Thowsen)、拉羅謝(James LaRochelle)在調查過程中捏造證據，並故意造成洛巴托的精神困擾，該部門應賠償洛巴托3400萬元，兩名退休警探各需支付1萬元懲罰性賠償。

地方法院法官12日宣讀判決後，洛巴托泣不成聲，表示「很高興一切終於結束了」。兩位前警探的律師在法庭外拒絕評論，稱計畫在判決後提交更多法庭文件，隔日表示有可能提出上訴。克拉克郡(Clark County)警長麥馬希爾(Kevin McMahill)、地方檢察官沃夫森(Steve Wolfson)則致信要求州檢察長福特(Aaron Ford)調查洛巴托的律師為何、如何獲得無罪證明。