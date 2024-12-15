紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約頂級律​​師凱倫·佛里德曼·阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)，將擔任涉嫌殺害聯合健保執行長的26歲青年孟喬內 (Luigi Mangione)辯護律師。

阿格尼菲洛經常以評論員的身分上電視，曾擔任有線電視新聞網(CNN)法律分析師，CNN在14日最早披露阿格尼菲洛將擔任孟喬內辯護律師的消息。

影片來源：YouTube@CNN

此外，她是NBC電視節目「法律與秩序」(Law & Order)的法律顧問，也是法律podcast「Legal AF」的共同主持人。

阿格尼菲洛在刑事司法、訴訟和審判領域有30年經歷，她曾任職於曼哈頓 地區檢察官辦公室，從2014年到2021年，她是前曼哈頓區域檢察官萬斯 (Cyrus Vance)的二把手，在此之前曾擔任該辦公室審判部門主管四年。

在她擔任曼哈頓地區檢察官辦公室首席助理地區檢察官期間，她負責管理一個擁有約500名律師、700名助理人員的辦公室，每年處理約8萬件案件。

阿格尼菲洛也曾為前紐約市 長彭博(Michael Bloomberg)工作，擔任紐約市長辦公室刑事司法協調員的總法律顧問，負責改革紐約市刑事司法政策。

她自2021年以來從事私人執業，目前是Agnifilo Intrater LLP法律事務所合夥人，該事務所的客戶包括近來案件纏身的饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean 'Diddy' Combs)。

孟喬內家境富裕，但阿格尼菲洛所屬法律事務所除了證實她已被正式聘用為孟喬內的辯護律師外，表示她目前不會對外發表任何其他聲明。

孟喬內被關押在賓州 監獄，不得保釋，他可能很快會被引渡到紐約，面臨二級謀殺指控；他還被指控違反賓州槍支法。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：