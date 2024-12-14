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新書揭露黃仁勳管理訣竅 最愛用台灣白板筆

編譯陳苓、易起宇／綜合外電
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)

輝達（Nvidia）能成為全球市值王，輝達執行長黃仁勳獨特的管理方式功不可沒。新書透露，他每天閱讀員工電郵，以確切掌握公司情況與業界最新脈動，而且最愛用一款只在台灣販售的白板筆。

巴倫周刊（Barron's）資深記者金泰（Tae Kim）在新書「輝達之路」（The Nvidia Way）中，揭露黃仁勳的管理祕訣，黃仁勳不喜歡公司擴大之後，隨之而來的官僚文化，也不想看到透過管理階層，層層上交的資訊。他掌握公司的脈動的方式，是要求公司全體3萬名員工定期寄出電子信件，讓團隊、主管、執行長都能過目。

以工作狂聞名的黃仁勳，數十年來每天閱讀這些「T5T」信件（即最重要五件事，Top-5 Things），內容提到職員正在進行的工作、思索的問題、注意到的業務狀況等。這也許是黃仁勳獲知事實真相的唯一方法。畢竟員工不會事事稟報，只會告知部分事項，而且有些事沒人想跟執行長說，執行長卻非知道不可。

金泰指出，T5T電郵成了重要管道，讓黃仁勳能看到初階員工注意到的趨勢，高層可能還毫無所悉。他藉此讓組織階層扁平化。輝達獨特的組織設計和工作文化，讓該公司能以光速行動。他的管理方式，與其他美國企業全然不同。

比起自己關在個人辦公室，黃仁勳更偏愛在會議室裡辦公。他最喜歡站在白板前腦力激盪，他甚至有一款最愛用的、只在台灣販售品牌的白板筆。他記得每一次公司瀕臨倒閉的經驗，並且相信公司最大的競爭對手是自滿，這也是為何61歲黃仁勳現在還是工作狂的原因。

黃仁勳說，他不記得他看過的任何一部電影，因為他無時無刻腦袋裡想的都是工作。他也很少休假，但輝達員工卻很怕他休假，因為他休假時做的工作比他上班時還多。

不過，無論他多辛勤工作，他能對這家他從一開始就領導的公司策略所做的指令也並不多。

黃仁勳去年在AI峰會上表示：「策略到最後都不是我說怎麼做，而是他們怎麼做。所以，了解每個人在做什麼，真的很重要。」而他透過T5T郵件做到這件事。

T5T郵件一開始是為了解決一個意外棘手的問題。黃仁勳對於組織逐漸龐大後沾染上的官僚風氣深惡痛絕。但隨著他的新創公司成長，他「需要透過某種手段掌握輝達內部情況，以確保每個人做事有正確的優先順序」。

黃仁勳 輝達 AI

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