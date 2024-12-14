碳封存計畫爆量 德州憂引發地震與井噴疑慮

隨越來越多企業有意將碳排埋入在美國德州的油田，德州當地已成政府補貼應對氣候變遷計畫的領頭羊。示意圖。(美聯社)

隨越來越多企業有意將碳排埋入在美國德州 的油田，德州當地已成政府補貼應對氣候變遷 計畫的領頭羊。然而將二氧化碳注入地下卻可能引發地震 或井噴事故，讓外界憂慮。

把二氧化碳注入地底封存，恐使二疊紀盆地（Permian Basin,又名西德克薩斯盆地）既有的地震和油、氣田井噴（blowout,指礦井內壓力失控，導致油氣、泥漿等物從井口大量噴出，可能引發傷亡事故或汙染）問題加劇，而當下德州已因處理廢水排放焦頭爛額。

路透報導，德州監督組織Commission Shift執行董事帕拉修斯（Virginia Palacios）說：「如果德州繼續對朝地底灌注缺乏正當監管，我們預期會有更多噴泉般井噴、天坑、已封和未封礦井的滲漏，以及灌注引起的地震。」

Commission Shift正在推動對石油和天然氣產業更嚴格監管。

二氧化碳灌注地底的技術已行之多年，一直以來也鮮少發生嚴重事故，然而隨淨零減排成為顯學，新提出的注入地底封存量變得空前之多，讓社運和研究人員擔憂。

碳吸存（Carbon sequestration）對美國政府的減碳目標至關重要。總統拜登政府於2022年通過「降低通膨法」（IRA）此項里程碑意義的氣候變遷立法，當中就有為碳捕集與封存（CCS）提供數以十億計美元補貼。

儘管即將上任的總統當選人川普揚言撤銷降低通膨法，但能源專家認為由於跨黨派的支持，碳捕集與封存補貼可能得以保住。

美國環境保護署（EPA）表示，德州的地底注碳許可申請量在過去12個月增加63%，來到43件，在全美名列前茅。

然而，德州已飽受鑽井廢水注入地下所衍生諸多問題所苦。德州鐵路委員會（Texas Railroad Commission）作為監管機構，一直在努力解決將廢水注入地下，導致壓力上升引發的廢井洩漏、井噴以及地震問題。

路透採訪十數名德州地主和研究人員，他們認為若要避免環境與安全風險，這類二氧化碳封存專案所需的監管程度，已超過州政府層級的能力。

專精油、氣田議題的律師斯托格納（Sarah Stogner）曾代表過一些遭遇井噴問題的地主，他表示艾克特郡（Ector）有許多廢棄礦井，若地下壓力上升或二氧化碳腐蝕水泥封套，就有井噴風險。

根據州立機構資料，自1993年以來，艾克特郡已鑽1萬9700口井，其中19口為孤井，然而卻沒有任何一間公司須對確保這些礦井保持封存擔負法律責任。

儘管一些業者表示對CCS技術有信心，且就算發生二氧化碳洩露也不會對地表、地下水或公眾健康構成風險，但前環保署官員、研究CCS技術的獨立能源分析師迪朱利奧（Dominic DiGiulio）認為，二氧化碳可能會腐蝕封存礦井的水泥封套。

此外，一份2023年刊登於地球科學評論（Earth-Science Reviews）期刊、由中國研究人員發表的論文指出，將二氧化碳注入地底恐增加地震風險。

根據非營利組織「管線安全基金」（Pipeline Safety Trust），注入地底的二氧化碳若洩露，可能導致地下水酸化。

科學與環境健康網絡（Science and Environmental Health Network）執行董事拉芬斯伯格（Carolyn Raffensperger）說：「如果這（碳排封存地底）連10年都撐不過，何以認為它能永久封存？」