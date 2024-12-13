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外國監視？外星入侵？美國上空不明飛行物引猜測

記者顏伶如／即時報導
圖為俄羅斯無人機在2021年的一次演習中發射飛彈。(美聯社)
圖為俄羅斯無人機在2021年的一次演習中發射飛彈。(美聯社)

體積接近休旅車(SUV)的神祕無人機出現在多州上空，引起居民與官員意議論紛紛，各種猜測包括外國政府監視、外星人的不明飛行物體等。

今年11月中旬，新澤西州上空出現多架體積跟休旅車差不多的無人機，後來在紐約、賓州以及康乃狄克州也出現類似狀況。德州、奧克拉荷馬州、加州等地甚至德國等其他國家，同樣發生無人機出現於上空的案例，但這些事件與發生於美國東北部的神祕無人機是否有關，目前仍不清楚。

新澤西州最早出現無人機的地點是美國陸軍皮卡汀尼兵工廠軍事基地(Picatinny Arsena)以及總統當選人川普的貝明斯特鎮(Bedminster)私人高爾夫球渡假村上空，引起外界揣測可能與外國間諜窺伺有關。

共和黨新州聯邦眾議員范德魯(Jeff Van Drew)說，這些無人機是來自於停靠於東部外海的「伊朗籍母船」，但後來新州至少12個郡縣上空都出現無人機。五角大廈則說，范德魯說法沒有根據。

兩名情報專家對每日郵報(Daily Mail)新聞網站表示，目擊者描述的無人機外觀似乎接近俄羅斯海鷹-10(Orlan 10)無人機，這款神祕無人機通常三架到五架一起行動。

陸軍上將威廉斯(Darryl Williams)說，目前狀況類似美國與北約(NATO)歐洲基地為烏克蘭運輸時遭到俄羅斯無人機監視。

不過，白宮聲明令外界一頭霧水。國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)12日面對媒體詢問時說，完全沒有關於無人機的證據，這些事件只是人為合法操作的飛行器。

范德魯說，伊朗與中國達成購買無人機、母船與其他科技產品的協議之後，大約一個月之前就讓無人機升空。

也有人說這是政府包商執行的美軍祕密測試行動或美國政府極機密軍事實驗。某些新州居民則說是外星人入侵。

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