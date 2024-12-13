全美首例…紐約醫生遠距為德州婦開墮胎藥 挨告

保守民眾在最高法院前示威，要求禁止墮胎。(歐新社)

德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)13日宣布，12日已在德州科林郡(Collin County)控告一名為一名達拉斯婦女遠距開立墮胎 藥的紐約醫生。這是羅訴韋德案被推翻後，全美首樁針對民主黨控制州的保護醫生法律提出的法律挑戰，可能會對醫生開立處方藥形成寒蟬效應。

全美各州墮胎禁令開始生效後，許多婦女透過網路和電話遠距取得醫生開立的墮胎藥處方，各地墮胎數量仍不斷增加。美國大多數墮胎都以藥物進行而非手術。

帕克斯頓提出的訴訟指控紐約醫生瑪格莉特‧卡本特 (Margaret Daley Carpenter) 向一名20歲德州女性患者提供藥物，違反德州法律，索賠25萬元。此案不涉及任何刑事指控。

帕克斯頓表示，該女服用墮胎藥丸美服培酮(mifepristone) 和米索前列醇(misoprostol)，之後因併發症住院，「孩子的親生父親」才得知對方懷孕並墮胎。帕克斯頓說：「我們德州珍惜母嬰健康和生命，外州醫生不得向德州居民非法和危險地開立墮胎藥物。」

德州禁止在懷孕各階段墮胎，是反對墮胎權最積極的州之一。德州2021年開始執行州法，那時美國最高法院尚未推翻羅訴韋德案，該州法禁止幾乎所有墮胎，並允許公民起訴任何提供墮胎或協助他人墮胎者。

戴維斯加州大學 法學教授瑪莉‧齊格勒 (Mary Ruth Ziegler) 表示，藍州2023年開始採用的保護法律將面臨挑戰。她說：「醫生可能會更害怕將藥物郵寄到德州，因為他們不知道自己是否真的受到法律保護？」

一群反墮胎醫生及其組織曾試圖要求食品藥物管理局(FDA)撤銷對美服培酮的批准；美國最高法院今年稍早裁定，這些醫生和組織缺乏起訴的法律地位。在那之後，愛達荷州、堪薩斯州和密蘇里州的共和黨州檢察長，就試圖緊縮相關藥物規定，其中包括禁止遠距醫療處方在內。