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聯合健保兇嫌獄友 用「燈光、喊叫」隔牆參與新聞直播

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聯合健保兇嫌獄友 用「燈光、喊叫」隔牆參與新聞直播

世界新聞網王若馨／即時報導
關押聯合健保案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)的賓州監獄中的囚犯，11日晚透過電燈開關，回應圍牆外的NewsNation新聞網。(擷自YouTube@NewsNation)
關押聯合健保案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)的賓州監獄中的囚犯，11日晚透過電燈開關，回應圍牆外的NewsNation新聞網。(擷自YouTube@NewsNation)

關押聯合健保案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)的賓州監獄中的囚犯，11日晚透過大聲喊叫與電燈開關，與圍牆外的NewsNation新聞網進行了一場特殊的對談。

Newsnation主播艾許莉‧班菲爾德(Ashleigh Banfield)邊播報邊說：「這是我做過最奇怪的採訪。」

NewsNation記者卡帕里耶歐(Alex Caprariello)在賓州杭廷頓州立懲教所外報導孟喬內時，正在看電視的囚犯對外頭大喊：「釋放路易(孟喬內)！」、「路易身處的狀況很糟！」

卡帕里耶歐說，他意識到牢裡的囚犯正在看他們的報導，因此在晚間10時再度回到監獄外直播，在攝影棚內的班菲爾德提出問題後，牢內的囚犯立即大聲呼喊「是」或「否」回應。

當被問及孟喬內的牢房裡是否有電視時，囚犯們大聲回喊：「沒有」。

班菲爾德念了監獄當天的菜單並詢問囚犯伙食如何後，囚犯們紛紛大喊：「糟透了！」

在班菲爾德要求攝影機鏡頭朝向監獄後，監獄裡的各個窗口都透過電燈開關、一明一滅地回應。

班菲爾德也提問，如果孟喬內被引渡至紐約，可能會移送到惡名昭彰的雷克島監獄，她問囚犯們，是否認為孟喬內該設法留在賓州監獄？結果大多數的囚犯都說「不要留賓州」！

影片來源：YouTube@NewsNation

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

監獄 孟喬內 賓州 健保

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