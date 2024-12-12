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密州男遊歐失聯7個月在敍利亞找到 家人視為「聖誕奇蹟」

記者胡玉立／即時報導
失蹤七個月的美國公民蒂默曼(中)，原來是在前往大馬士革「朝聖」途中遭到敘利亞當局監禁，最近才在反抗軍和當地民眾協助下重獲自由。(歐新社)
失蹤七個月的美國公民蒂默曼(中)，原來是在前往大馬士革「朝聖」途中遭到敘利亞當局監禁，最近才在反抗軍和當地民眾協助下重獲自由。(歐新社)

29歲密蘇里州男子蒂默曼(Travis Timmerman)赴東歐旅行，與家人失聯七個月；12日他在敘利亞接受美國媒體全國廣播公司(NBC)訪問，親友才驚訝得知，原來他在前往大馬士革「朝聖」途中被敘利亞當局監禁數月，這幾天在反抗軍協助下重獲自由。親友咸認，失蹤多月的蒂默曼仍然安好，堪稱「聖誕奇蹟」。

蒂默曼的姊姊皮克西·羅傑斯(Pixie Rogers)向NBC表示，「我們非常幸運，他很平安而且受到保護，我在新聞上看到他有東西吃了。」

羅傑斯表示，家人只知道蒂默曼要去捷克首都布拉格和匈牙利。他母親史黛西·加德納(Stacey Collins Gardiner)則說，蒂默曼想一邊旅行一邊寫作，也希望更了解上帝和宗教。

剛開始，蒂默曼偶爾發電郵和打電話給家人，後來失聯；家人擔心他的電腦和手機可能被偷。密蘇里州公告顯示，蒂默曼5月28日在匈牙利首都布達佩斯失蹤。

最近幾周，密州警方與美國駐匈牙利大使館官員取得聯繫，蒂默曼的家人得知蒂默曼人在黎巴嫩。

蒂默曼在首都近郊向發現他下落的美國媒體表示，今年稍早他徒步進入敘利亞後，被敘利亞當局攔下，「我當時是要去大馬士革朝聖」。他說，他在黎巴嫩和敘利亞邊境周圍山區待了三天，「沒水沒食物」，後來敘利亞邊境警衛將他關押數月，期間他「吃得還好，也有水喝，唯一難處是無法定時上廁所」。隨後，敘利亞反抗軍闖入全國各地監獄解救被拘留者，他終於獲釋。

蒂默曼說，過去幾天他赤腳在街上閒逛，睡廢棄房屋。他向當地居民要水時，被人拍下的影片在社群媒體傳播，迅速引起新聞媒體關注。

羅傑斯說，家人不知道蒂默曼在敘利亞，也不明白他為何進入正在衝突中的國家。蒂默曼表示，在決定從黎巴嫩翻山越嶺進入敘利亞之前，他「讀了很多經文」。

蒂默曼的高中同學凱爾·歐文斯(Kayle Owens)說，大家聽說蒂默曼失蹤，一直為他祈禱；「我們一直在祈禱他平安歸來，如今這些祈禱得到了回應。這真的是聖誕奇蹟。」

敘利亞

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