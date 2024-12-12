麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

在追捕聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森命案兇嫌的過程中，聯邦調查局(FBI )和紐約市 警(NYPD)共提供了6萬美元的懸賞獎金；據多家媒體報導，一名賓州居民9日在阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店認出嫌犯孟喬內 (Luigi Mangione)並通知店員，而店員撥打了911報案——但目前尚不清楚誰有資格可以獲得這筆獎金。

紐約郵報(New York Post)報導，據FBI規定，當有人提供有價值的情報或線索，協助FBI破案或偵破重大犯罪案件時，他們有可能會獲得現金獎勵。

不過，規定也指出，線報人不能「自行提名自己」來領取這筆獎金，這意謂該員工必須由調查機構提名，並需要經過一系列程序才能提出申請。

換言之，即使某個員工(例如FBI內部員工或其他協助調查的人)提供了重要線索，他們也無法主動申請這筆獎金，而必須由調查機構(如FBI本身或其他相關部門)來提名或推薦該人獲得獎金。

這樣的規定旨在防止有人試圖利用自我提名而不當獲利，以保護獎金制度的公正性和透明度。

此外，這些獎金通常只有在逮捕導致定罪後才會支付。