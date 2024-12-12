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國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

記者許君達╱紐約即時報導
根據國務院最新規定，持有J-1訪問學者簽證的中國公民即日起無需再遵守項目結束後必須回國工作兩年的要求，可在美國境內直接申請轉換為H或L類工作簽證。（本報資料照片）
根據國務院最新規定，持有J-1訪問學者簽證的中國公民即日起無需再遵守項目結束後必須回國工作兩年的要求，可在美國境內直接申請轉換為H或L類工作簽證。（本報資料照片）

美國國務院日前發布J-1交流訪問者技能列表，包括中國在內的37個國家從列表上被移除。這意味著，大多數持有J-1訪問學者簽證在美國生活的中國籍人士，在簽證有效期結束後，不必再滿足必須回國工作兩年、或申請特別豁免的要求，而可在美國境內直接轉換為H或L類非移民身分。

新規12月9日起生效。根據規定，J-1技能列表中包含的國家公民，必須在交流項目結束後回到本國工作服務至少兩年，才能以允許帶有移民傾向的工作類簽證(包括H簽或L簽)重新回到美國，並進一步申請綠卡等移民身分。如有特殊需求，則需向國務院及本國駐美外交機構申請豁免且難度較大。列表中的國家幾乎全部位於亞、非及拉美地區，設立回國限制的原意是要求來自這些開發中國家的人才在美國學到新知後，回到母國分享經驗並助其開發。而在最新的列表中，中國、南韓、馬來西亞、印度等國已不在其中。

不過，根據國務院的解釋，接受政府資助以及在美接受了研究所級別的醫學教育和培訓的J-1簽證持有者，即使國籍不在列，也須繼續遵守回國規定。此外，新名單具有追溯效力，這意味著包括中國人在內的前J-1簽證持有人如果兩年歸國期尚未結束，也可立即解除限制。

簽證 國務院 移民

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