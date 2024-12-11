疫期申請紓困貸款想還 被列「違約」店家：噩夢一場

新冠疫情期間，小商家由於周轉困難可向小型企業署申請紓困貸款。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)10日報導，新冠疫情 期間，小型商家負責人由於周轉困難而向小型企業署(Small Business Administration，SBA)申請紓困貸款 ，後來雖然數度想要償還，卻被政府部門錯誤列為貸款違約(default)。店家負責人說，當初不該申請貸款，整個經驗彷彿噩夢一場。

專門舉辦音樂會及演唱會的娛樂仲介公司「沉睡巨人音樂」(Sleeping Giant Music)疫情期間暫停營業，負責人哈布(Freddie Harb)向小型企業署申請「經濟受損災難貸款」(economic injury disaster loan)。報導指出，包括哈布在內，將近400萬名小型企業負責人提出申請獲准。

哈布後來數度要償還貸款，但紀錄顯示款項一直被小型企業署拒絕。事隔三年後，他得知被列為聯邦貸款違約，生意資產面臨扣押。

報導指出，像哈布一樣的商家負責人，也因為小型企業署內部會計、作業疏失，遭到錯誤認定貸款拖欠(delinquency)或貸款違約。

協助小型店家向小型企業署申請疫情貸款的康州顧問機構阿羅拉顧問公司(Aurora Consulting)共同負責人庫朗(Trevor Curran)說：「整個狀況一團亂。」他說，問題出在小型企業署內部制度失能、程序不完整以及溝通不良。

報導指出，被錯誤列為違約或拖欠的店家負責人，面臨慘痛代價包括社安金支票與退稅遭到扣留或扣款，紀錄還被送交私人催款單位，信用評分出現拖欠紀錄。

小型企業署發言人說，去年已對貸款還款系統做出許多改善，也採取重要步驟聯繫償還貸款後被列為拖欠的借款人。

哈布受訪時說：「真希望我沒申請這筆貸款，這根本是一場噩夢。」