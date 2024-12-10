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地鐵鎖喉案退伍軍人判無罪 華社支持

亞馬遜等電商平台出現聯合健保執行長槍擊案標語商品

記者顏伶如／即時報導
聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺，圖為現場遺留的彈殼。(美聯社)
聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺，圖為現場遺留的彈殼。(美聯社)

聯合健保(UnitedHealthcare)50歲執行長湯普森(Brian Thompson)4日清晨在曼哈頓酒店外遭槍擊後送醫不治，調查人員在案發現場找到的彈殼上，有著「拒絕」(deny)、「辯護」(defend)、「取證」(depose)三字，代表保險業者經常被批評常用來拒絕理賠的手段。華盛頓郵報10日報導，印有「Deny, Defend, Depose」字樣的T恤、棒球帽、玻璃杯、水壺、聖誕毛衣等商品，過去幾天出現在亞馬遜(Amazon)、eBay、Etsy、Temu等電商平台，TikTok Shop銷售區9日也有標語T恤。

26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)9日早晨在賓州落網，行兇動機仍由檢警調查中，但「拒絕」、「辯護」、「取證」三字已經成為網路電商的最新賣點，社群網站也出現網友對保險產業及醫療系統不滿、以及對槍手表達支持的聲浪。

以亞馬遜網站為例，印有「Deny, Defend, Depose」標語的T恤，8日下午單價為24.55元，標語汽車貼紙則為6.99元，產品介紹寫著可以「送給阿姨」的標語酒杯售價12.59元。

報導指出，亞馬遜接到華盛頓郵報記者採訪要求之後，與「Deny, Defend, Depose」字樣有關的商品便遭下架。亞馬遜說，這些商品違反平台規定，但未進一步說明。

第三方賣家Chudly.com表示，印有「Deny, Defend, Depose」標語的帽子單價24.99元，在亞馬遜網站總共賣出6頂，但8日晚間接到產品已遭下架的通知。賣家表示，帽子已經印好，會出貨給下單顧客，接下來將在Etsy網站繼續販賣。

亞馬遜 保險 華盛頓郵報

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