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禽流感病毒突變一次 就可能人傳人…專家：醍醐灌頂

記者張聲肇╱即時報導
德州牛隻畜養最多，受禽流感影響嚴重。(歐新社)
德州牛隻畜養最多，受禽流感影響嚴重。(歐新社)

最新發表的研究報告指出，禽流感病毒只要突變一次，就可能導致人傳人，不過 H5N1病毒株已經猖獗20年，迄今未見突變。儘管如此，仍有專家稱此發現有如「醍醐灌頂。」

史克瑞普斯研究所（Scripps Research Institute）研究員5日在「科學」期刊發表論文指出，禽流感病毒株只需突變一次，傳遍牛群後，就會衍生出能夠輕易附著在人類細胞上的「新種病毒」，比過去大家所想像直截了當得多。

突變後的禽流感病毒很容易附著到細胞受體蛋白質上，引發人傳人的危機。不過，報告指出，目前為止，科學界還沒看過禽流感人傳人的案例。

未參與此研究的凡德比大學醫學院傳染病學教授夏夫諾（William Schaffner）認為，這項發現該讓大家清醒過來，因為他過去都不知道，病毒只需突變一次，就可以附著在人類細胞的受體上。

不過，他說，禽流感病毒H5N1病毒株在地球猖獗已20年，繁衍了百千萬億次，在科學界嚴密監看下，從未出現研究報告所形容的突變。

未參與本研究，但鑽研禽流感多年的威斯康辛大學病毒學教授Yoshihiro Kawaoka從統計的觀點推測，被H5N1感染的牛隻和人，體內大概早就有突變種病毒，因為禽流感病毒每一萬個有傳染力的分子，就有一個是突變分子。

史克瑞普斯研究所分子醫學系教授保羅森（James C. Paulson）是本報告作者，他和其他頂尖科學家都贊同，從統計學的角度看，H5N1病毒株已經突變的說法成立，只是還沒被發現。再說，H5N1變種要人傳人，仍有障礙。

H5N1禽流感2021年底開始在北美擴散，迄今已在美國感染700隻牧牛和58人。這58人大多數是農場勞工，和牛群家禽緊密接觸，感染均屬輕症，如結膜炎（紅眼病），唯一令人擔憂的病例是加拿大卑詩省一名青少年，到11月26日，已住院逾兩周。禽流感住院死亡率大於30%。

流感 變種病毒 勞工

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