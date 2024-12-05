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8旬婦人遭詐騙50萬退休存款 還因此欠稅近18萬

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8旬婦人遭詐騙50萬退休存款 還因此欠稅近18萬

記者顏伶如／即時報導
80歲婦人茱蒂絲‧波文(Judith Boivin)遭到冒充政府官員的詐騙集團蒙蔽，從退休帳戶提領50多萬元存款，導致帳戶幾乎清空。示意圖。(美聯社)
80歲婦人茱蒂絲‧波文(Judith Boivin)遭到冒充政府官員的詐騙集團蒙蔽，從退休帳戶提領50多萬元存款，導致帳戶幾乎清空。示意圖。(美聯社)

華盛頓郵報5日報導，80歲婦人茱蒂絲‧波文(Judith Boivin)遭到冒充政府官員的詐騙集團蒙蔽，從退休帳戶提領50多萬元存款，導致帳戶幾乎清空，但提款金額屬於應稅收入(taxable income)，因此積欠累計將近18萬元的聯邦稅與州稅。

報導指出，像波文一樣的受害者都沒有胡作非為，長期工作為退休儲蓄建立安全網，遭到詐騙之後財務損失難以彌補。波文說：「這完全不公平。」

她說，退休存款被騙竟然還要繳稅，感覺彷彿又被詐騙，「損失數十萬元之後可能還要失去房子，非常可怕」。

根據2023年度報稅紀錄，波文積欠國稅局(IRS)13萬7000元稅款，另外積欠馬里蘭州政府4萬2000元稅款，合計欠稅17萬9783元。波文被詐騙集團鎖定之後，累計損失將近60萬元。

波文表示，實在繳不起欠稅，下場可能是賣房子。她說，雖然與丈夫還有社安金，尚有些許存款，但遭詐騙導致退休帳戶大失血，家庭年收入從7萬多元降至3萬1000元。

她說，希望能符合國稅局為經濟困難納稅人提供的「折衷付稅提議」(Offer in Compromise，OIC)計畫稅務免除。

報導指出，納稅人獲得「折衷付稅提議」稅務免除並不容易，國稅局必須審核申請人收入、開銷以及包括房屋在內等資產；2023年裡，國稅局收到3萬136件「折衷付稅提議」申請，但只核准1萬2711件，機率約42%。

華盛頓郵報報導，像波文一樣的美國老年人經常成為詐騙受害者，國會卻遲遲沒有拿出行動。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)統計，2023年裡，60歲以上成年人累計被騙19億元，所有美國人遭到詐騙的合計金額則超過100億元。

影片來源：YouTube@AARP Maryland

退休 國稅局 詐騙集團

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