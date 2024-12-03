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密大狼獾隊搶到明星球員 富豪艾利森華裔妻子受矚目

記者顏伶如／即時報導
科技富豪艾利森(Larry Ellison，前排中)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯，前排左一)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)
科技富豪艾利森(Larry Ellison，前排中)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯，前排左一)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

密西根大學狼獾隊(Michigan Wolverines)上個月從路易斯安納州立大學老虎隊(LSU Tigers)手中搶過全美排名第一高中四分衛安德伍德(Bryce Underwood)，消息傳出震撼體壇。華爾街日報3日報導，軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)創辦人、淨資產2270億元科技富豪艾利森(Larry Ellison)在搶人過程出力甚多，但80歲的艾利森卻與密大沒有淵源，消息人士指出，艾利森33歲華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)其實是關鍵人物。

報導指出，安德伍德今年1月宣布效力老虎隊，狼獾隊卻在11月21日宣布搶人成功，幕後運作來自全球富豪排名第四艾利森的大方捐款，但外界不解的是，艾利森與密西根大學並沒有特別關聯，直到日前密大狼獾隊社團「冠軍圈」(Champions Circle)發表聲明才終於答案揭曉。聲明寫道感謝艾利森與艾利森的妻子喬琳(Jolin)扮演關鍵角色，讓球隊順利延攬安德伍德。

華爾街日報報導，艾利森與第四任妻子已於2010年離婚，從球隊社團聲明看來艾利森再度結婚，妻子喬琳則在網路上查無資料。

根據華爾街日報記者調查採訪，根據兩名友人指認以及公開資料紀錄，33歲的朱喬琳(Jolin Zhu)又名朱凱倫；密西根大學證實，朱凱倫2012年4月26日拿到密大國際研究學士學位。

拿到密大學士學位之前三年，與朱凱倫出生年月日相同的名字，在麻州大巴靈頓(Great Barrington)西蒙洛克巴德學院(Bard College at Simon's Rock)取得兩年文科學位。

與朱凱倫出生年月日相同的名字，房地產登記地址是由八達通控股有限公司(Octopus Holdings)持有，公司老闆則是艾利森。

艾利森、朱凱倫與甲骨文公司均未回應華爾街日報採訪要求。

報導指出，密大狼獾隊搶人過程中，總經理馬吉(Sean Magee)邀請安德伍德在父親杰伊‧安德伍德(Jay Underwood)陪同下一起跟艾利森ZOOM視訊會議，朱凱倫也參與了對談。艾利森在視訊會議中回憶自己在芝加哥南部的成長過程，鼓勵安德伍德人生的成就不是憑出生地點決定，朱凱倫在會議裡則談到在密大就讀的求學經驗，並說希望看到狼獾隊再次奪冠。

華爾街 甲骨文 路易斯安納州

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