「黑五」蒙關稅陰影 CNN建議先買這5樣東西

應對關稅上漲，黑五應搶購折價的電器產品。（歐新社）

美國年度重頭戲「黑色星期五」購物季開跑，大型商家可見結帳人潮，然而川普 上任前喊徵關稅 ，物價可能又漲，CNN建議消費者入手5樣可能變貴的商品，分別是家電、筆電及平板、手機、遊戲機及電動自行車。

川普打選戰時已放話要對中國商品徵收60%的關稅，對其他國家的商品徵收10%至20%的關稅。他日前加碼宣布，就職日當天對墨西哥 及加拿大產品徵收25%的關稅，對中國貨品再加徵10%關稅。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的研究顯示，如果對所有進口產品徵20%的關稅，對中國商品徵60%的關稅，美國一般中等收入的家庭每年可能會多負擔逾2600美元（約新台幣8萬4336元）。

以酪梨為例，2022年美國人買的酪梨，有90%是進口，其中又有89%來自墨西哥。如果川普的關稅大刀真的砍向墨西哥，已經非常貴的酪梨醬及酪梨吐司只會更貴。

雖然物價上漲可能性高，美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，未來仍要觀察川普是否會軟化立場，以及新關稅會執行多久、是否分階段執行及哪些商品能豁免。值得注意的是，川普在第一任期內推出的部分關稅政策就有豁免的情形。

CNN也列出5種商品可能會變得更貴，值得在川普上任前入手。

家電

全國零售聯盟（National Retail Federation）指出，假設零售商將額外成本百分百轉嫁到消費者身上，那麼對所有進口產品徵收10%的關稅，及對中國產品額外徵收60%的關稅，將使普通家電價格漲19.4%。

回想川普2018年對進口洗衣機徵收20%的關稅，華府智庫卡托研究所（Cato Institute）經濟貿易副總裁琳希康（Scott Lincicome）說，如果有人在2017年急需洗衣機及烘乾機，他會建議不要等，馬上下手，因為隔年會貴20%。

筆電及平板

美國消費科技協會（Consumer Technology Association，CTA）國際貿易副總裁波茲瓦（Ed Brzytwa）指出，如果川普實施全面關稅，許多被排除在當前關稅外的消費性電子產品不太可能倖免。

CTA上個月發布分析顯示，全面徵收10%的進口關稅，加上對中國商品額外徵收60%的關稅，可能會導致筆電及平板的價格漲45%，換句話說，筆電會貴357美元，平板漲201美元。

CTA告訴CNN，考量到墨西哥生產的電子產品數量，對墨西哥產品徵收25%的關稅也可能會推高價格。

CTA總裁夏皮洛（Gary Shapiro）日前發布聲明表示，對加拿大及墨西哥等美國最親密的盟友及貿易夥伴提高關稅會適得其反，傷害美國企業及消費者。

美國電子產品零售商百思買公司（Best Buy）執行長巴瑞（Corie Barry）說，消費電子領域中，幾乎沒有東西不是進口貨。消費者最終要承擔部分關稅成本。這些都是人們需要的商品，價格上漲不利消費者。

電玩遊戲機

CTA評估，如果只考慮對所有進口產品徵收10%的關稅以及對中國商品徵收60%的額外關稅，新遊戲機的價格可能會上漲近40%，約等於246美元。

這主要是因為中國是遊戲機主要出口國，占美國總遊戲機進口量的87%。轉移生產線的替代方案很少，成本也高。

手機

CTA的報告估計，新款智慧型手機的價格將漲26%至213美元，如果對加拿大及墨西哥的產品無差別徵收25%的關稅，價格可能會更高。一如遊戲機，美國製造的手機也很少，中國製手機目前占美國進口量的78%。

將手機生產線轉移到其他國家或美國本土，可能會大幅推高價格。

電動自行車

琳希康告訴CNN，在川普的關稅政策下，電動自行車是可能變得更貴的商品之一，消費者會感受到一些壓力，畢竟在美國賣的大多數電動自行車來自中國，而且已經受到關稅影響。最重要的是，「川普不是特別熱衷綠色環保及電動自行車」。