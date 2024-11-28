無登機證卻能完成安檢 俄婦女自紐約偷渡巴黎

26日晚間，一名持有美國綠卡的中年婦女在沒有登機證的情況下，成功通過安檢、避開兩個證照查驗站，從紐約甘迺迪國際機場搭上達美航班，偷渡飛抵巴黎，違規行為令人震驚，更凸顯機場安全漏洞。示意圖，非事件航班。(美聯社)

感恩節 前的26日晚間，一名持有美國綠卡的中年婦女在沒有登機證的情況下，成功通過安檢、避開兩個證照查驗站，從紐約甘迺迪國際機場搭上達美(Delta)航班，偷渡飛抵巴黎，違規行為令人震驚，更凸顯機場安全漏洞。

聯邦運輸安全管理局(TSA)發言人表示，這名偷渡者並未攜帶違禁物品，沒有登機證卻完成安檢、並且繞過身分驗證和登機查驗站(boarding status stations)登機。

這名偷渡客 是如何繞過登機站？目前尚不得而知。

同一航班的乘客傑克森(Rob Jackson)說，從紐約飛往巴黎戴高樂機場(Paris Charles de Gaulle Airport)的達美航空 264班機旅客一直不知情，直到飛機降落巴黎時才警覺到有偷渡者。

傑克森接受媒體訪問時說，很顯然，當飛機從紐約起飛時，她一直躲在飛機後方的廁所裡。

傑克森說，飛機停靠在登機口後，工作人員宣布法國警察要登機處理嚴重安全問題，指示所有乘客留在座位上，直到「找出飛機上多餘的乘客」；他說，該班機客滿，顯然沒有多餘的座位給偷渡者。

傑克遜說他無意間聽到空服人員與飛行員提到，那個人先到一個廁所，而後離開再走到另一間廁所，並在裡面待很長時間。

偷渡者年齡介於55歲至60歲間；巴黎機場官員稱，她持有俄羅斯護照，很快就會被遣返美國。

該名偷渡婦人目前在戴高樂機場等待被驅逐出境，她不符合進入歐洲的條件；官員稱，該女數年前曾在法國申請庇護。消息人士並未提及該女子的精神狀態。

達美航空發言人發表聲明，沒有什麼比安全更重要，目前正對發生的事情詳盡調查，並與執法部門合作。

這起搭機偷渡事件發生在感恩節前夕，是一年中最繁忙的旅行日之一。TSA數據顯示，26日有近270萬名旅客搭機出行。

前商業飛行員特里斯搭尼(JP Tristani)說，即使是候補乘客若沒有通過登機口工作人員查核也不能登機，33年來他飛行全球各地，(這件事)對他來說無法想像，「我們這裡的安全措施非常失敗。」