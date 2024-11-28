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研究亞裔美國人未抽煙得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

記者顏伶如／即時報導
數十年來肺癌罹患機率整體下降，但不曾抽煙的亞裔美國人得肺癌機率卻越來越高；示意圖。（圖／123RF）
數十年來肺癌罹患機率整體下降，但不曾抽煙的亞裔美國人得肺癌機率卻越來越高；示意圖。（圖／123RF）

雅虎生活新聞(Yahoo Life)27日報導，專門研究亞裔美國人未抽煙卻得肺癌趨勢的史丹福大學(Stanford University)醫學院教授林彥峰(Bryant Lin)，自己也成了病例之一。今年5月初，從不抽煙的林彥峰被診斷肺癌第四期。

數十年來肺癌罹患機率整體下降，但不曾抽煙的亞裔美國人得肺癌機率卻越來越高。林彥峰六年前創辦史丹福大學亞洲健康研究教育中心(Center for Asian Health Research and Education，CARE)，希望為這股趨勢尋找醫學解答。

他接受雅虎生活新聞訪問時說：「我不曾想過可能得肺癌，也沒想過可能成為自己癌症研究工作的典型代表。」

肺癌意識宣導月接近尾聲之際，林彥峰希望分享從醫生變成患者的抗癌心路歷程，讓更多人知道肺癌的風險並注意症狀。

林彥峰今春有五、六周期間咳嗽不停，覺得喉嚨緊縮，剛開始以為是過敏而使用吸入劑(inhalers)，後來傳簡訊請教耳鼻喉科醫師同事。同事為他安排胸部X光檢查，發現肺部有陰影，可能是感染或癌症。

喉嚨檢查結果顯示聲帶一切正常，林彥峰接受低劑量電腦斷層掃描(Computed Tomography Scan，CT scan)、支氣管鏡(bronchoscopy)檢查及肺部組織切片檢查。不到兩周便收到得了肺癌的診斷報告並接受治療，距離最早出現咳嗽大約八周。

報導指出，絕大多數肺癌病患並沒有如此幸運。一項小型調查顯示，肺癌病患通常在最早出現症狀的138天後才開始接受治療。

林彥峰致癌原因來自表皮生長因子受體(epidermal growth factor receptor，EGFR)基因突變。他說，不抽煙但得肺癌的亞裔美國人裡，大約50%都有這種基因突變，非西語裔白人肺癌病患出現這種基因突變則不到20%。他表示，目前仍不知道為何亞裔民眾出現這種基因突變的機率比其他族裔高。

身為病患讓林彥峰對其他患者更有同理心，更能體會抗癌過程的艱辛，包括不會講英語、保險條件欠佳、無法請假看病的病患接受癌症治療時的困難處境。

亞裔 癌症 史丹福大學

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