白宮：遭到中國錯誤關押的三名美國公民獲釋

被關押在中國的美國公民李凱的兒子哈里森‧李(Harrison Li)，今年1月舉著父親一張生活照。美聯社

福斯新聞網(Fox News)27日報導，白宮國家安全會議(National Security Council)發言人表示，遭到中國錯誤關押(wrongfully detained)的三名美國公民 史威登(Mark Swidan)、李凱(Kai Li)、梁成運(John Leung)已經獲釋，即將返回美國與家人團圓。

國家安全會議發言人說，拜登政府不斷努力，與中國進行外交交涉，終於讓遭到錯誤關押的美國公民能夠回家。

李凱的兒子哈里森‧李(Harrison Li)一年前接受福斯專訪時說，父親為紀念祖母過世周年而回故鄉掃墓，結果遭到滯留。他說，父親飛抵上海浦東機場，馬上就被公安部人員帶走，一直關在監獄。

根據網路串聯活動Freekaili.org說明，李凱從2016年9月以來就被關押在中國，遭控存有「政治動機」，涉嫌竊取情報及國家機密。李凱被判處10年有期徒刑後，關在上海青浦監獄。

英國廣播公司(BBC)報導，香港出生的梁成運2023年遭控間諜罪並遭定罪。