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白宮：遭到中國錯誤關押的三名美國公民獲釋

記者顏伶如／即時報導
被關押在中國的美國公民李凱的兒子哈里森‧李(Harrison Li)，今年1月舉著父親一張生活照。美聯社
被關押在中國的美國公民李凱的兒子哈里森‧李(Harrison Li)，今年1月舉著父親一張生活照。美聯社

福斯新聞網(Fox News)27日報導，白宮國家安全會議(National Security Council)發言人表示，遭到中國錯誤關押(wrongfully detained)的三名美國公民史威登(Mark Swidan)、李凱(Kai Li)、梁成運(John Leung)已經獲釋，即將返回美國與家人團圓。

國家安全會議發言人說，拜登政府不斷努力，與中國進行外交交涉，終於讓遭到錯誤關押的美國公民能夠回家。

李凱的兒子哈里森‧李(Harrison Li)一年前接受福斯專訪時說，父親為紀念祖母過世周年而回故鄉掃墓，結果遭到滯留。他說，父親飛抵上海浦東機場，馬上就被公安部人員帶走，一直關在監獄。

根據網路串聯活動Freekaili.org說明，李凱從2016年9月以來就被關押在中國，遭控存有「政治動機」，涉嫌竊取情報及國家機密。李凱被判處10年有期徒刑後，關在上海青浦監獄。

英國廣播公司(BBC)報導，香港出生的梁成運2023年遭控間諜罪並遭定罪。

德州論壇報(Texas Tribune)報導，38歲德州居民史威登經營建築事業，2012年11月到中國洽談地板生意，由於司機與口譯被查到攜帶毒品而遭連帶逮捕。聯合國調查報告指出，史威登並未持有毒品，下榻旅館沒有搜到毒品，與史威登一同被捕的11名販毒集團嫌犯都無法指認與史威登。史威登後來遭到定罪的罪名是曾經出現在一座安非他命地下工廠。

德州居民史威登經營建築事業，2012年11月到中國洽談地板生意，由於司機與口譯被...
德州居民史威登經營建築事業，2012年11月到中國洽談地板生意，由於司機與口譯被查到攜帶毒品而遭連帶逮捕。圖為史威登一張日期不明的舊照。路透

毒品 德州 美國公民

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