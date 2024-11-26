住戶傻眼 屋齡16年康斗公寓結構安全評估花費2100萬

圖為佛州瑟夫塞德一處康斗(condo)公寓建地。示意圖。(美聯社)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)26日報導，位於佛羅里達州 邁阿密的一棟屋齡16年康斗(condo)公寓大樓進行結構安全評估後，特別鑑定費帳單高達2100萬元，每戶平均分擔開銷約4萬元，某些住戶大呼傻眼，至少一名住戶決定賣房。大樓管委會則說，2021年佛州 瑟夫塞德(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)倒塌後，佛州通過立法讓管委會得以逕行為公寓進行安全鑑定，無須獲得住戶同意。

住戶之一馬杜爾(Nima Mahdjour)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說：「價格太離譜，我覺得被人敲竹槓了。」

正考慮賣掉康斗的住戶陳馬丁(Marthin Chan，音譯)受訪時說，居委會倉促行事令人懷疑。他說，如果大樓非常危險，應該撤離所有住戶才對，不應該繼續住在大樓。

報導指出，根據結構安全保護檢查報告(structural integrity reserve study，SIRS)，1060 Brickell康斗公寓大樓絕大多數結構並無問題，但某些項目必須立即維修或更新，包括牆面與屋頂翻新、維修泳池平台。大樓管理委員會13日通過決議聘請專人為康斗進行特別鑑定，鑑定費用則由住戶分擔，管委會除了每月向住戶固定收取的管理費，將另外加收特別鑑定費。

馬杜爾說，大樓某些地方需要整修，這點並沒有住戶質疑，問題在於接受特別鑑定的過程未讓住戶參與，「我們根本沒有話語權」。他說，根據管委會規定，花費超過5萬元的任何特別鑑定都須經由住戶同意，但管委會開會時卻跳過交由全體住戶表決的標準程序。

管委會總幹事哈本(Marc Halpern)說，在法律上絕對站得住腳。他說，尚普蘭大廈事件後，佛州通過立法讓大樓管委會可以逕行進行安全鑑定，「因為如果住戶投票 反對安全鑑定，等於讓大樓與居民安全受到威脅」。

根據2023年通過的佛州新法，三層樓以上的康斗大樓，管委會每10年必須進行結構安全檢查。

「金錢智慧」報導，1060 Brickell康斗公寓大樓接受特別鑑定之後，收到帳單2100萬元。管委員可能同意讓住戶分期付款繳交特別鑑定費，住戶若有不服也可採取法律行動。

影片來源：YouTube@CBS Miami