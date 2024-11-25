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iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

記者顏伶如／即時報導
理財專家建議消費者如果打算購買冰箱、iPhone等較高單價商品，要把握川普加徵關稅前的這一波黑五促銷。(路透)
理財專家建議消費者如果打算購買冰箱、iPhone等較高單價商品，要把握川普加徵關稅前的這一波黑五促銷。(路透)

新聞周刊(Newsweek)25日報導，總統當選人川普選舉期間說上台後將對中國進口商品開徵60%關稅，其他貿易夥伴進口商品徵收10%至20%關稅，墨西哥進口商品可能也將面臨25%關稅，個人理財網站WalletHub分析師魯波(Chip Lupo)表示，美國消費者如果打算購買冰箱、iPhone等較高單價商品，最好趁著感恩節隔天「黑色星期五」(Black Friday)特價趕快搶購。

魯波說，電子產品、家電用品、汽車與家具，由於高度仰賴進口零件與材料，受到關稅衝擊價格影響最大。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)估計，如果川普落實選舉期間的關稅政見，美國消費者每年將損失460億至780億元的購買能力。

「全國零售聯盟」供應鏈及海關政策部副總監高德(Jonathan Gold)本月稍早在新聞稿中說，關稅是美國進口商繳付的稅，不是由外國或出口商繳交，「這筆稅最終透過漲價，從消費者荷包埋單」。

報導指出，「黑色星期五」開始的年底折扣期間，消費者可以注意高單價商品促銷，電子產品方面包括iPhone、筆記型電腦、平板電腦、攝影機、耳機、電玩遊戲機。以iPhone 16為例，根據經濟學者估計，原本價格1000元，但關稅實施後，美國消費者可能要多花300元。

家電用品方面，烤箱、冰箱、洗碗機、攪拌器等都可能因為關稅而漲價。魯波表示，冰箱、洗碗機可能漲價將近20%。

服裝、玩具、家具、燃油汽車價格都將變貴。魯波指出，這些商品價格走高不僅因關稅影響，還跟供應鏈連鎖效應有關，結果可能讓通膨惡化。

魯波說，企業面對昂貴的進口關稅，只能把成本轉嫁給消費者，民眾購物時除了荷包失血更多，別無選擇。

德州農工大學(Texas A&M University)莫斯巴赫貿易經濟暨公共政策研究中心(Mosbacher Institute for Trade, Economics, and Public Policy)主任羅勃森(Raymond Robertson)說，這波關稅影響的產品與層面範圍極廣，將是近代史上共和黨最支持加稅的一次。他說，關稅政策上路後，首當其衝就是販賣各式商品的大型商店例如沃爾瑪(Walmart)與目標百貨(Target)。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 iPhone 黑色星期五

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