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保守派倡議人士魯弗向川普獻策：推翻多元平權包容政策

記者顏伶如／即時報導
保守派倡議人士魯弗(左側穿西裝者)2023年在佛州新學院(New College of Florida)校園面臨群眾抗議。(美聯社)
保守派倡議人士魯弗(左側穿西裝者)2023年在佛州新學院(New College of Florida)校園面臨群眾抗議。(美聯社)

保守派倡議人士魯弗(Christopher Rufo)2018年角逐西雅圖市議員時，主要政見是取締遊民問題，後來因為遭到死亡威脅而退選。華爾街日報(WSJ)報導，魯弗對總統當選人川普具有直達天聽的影響力，已受邀前往海湖莊園(Mar-a-Lago)向川普團隊簡報如何推翻「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)政策，具體措施包括對不願配合命令的大學扣留聯邦補助款。

身為紀錄片製片人兼作家的魯弗，川普第一次執政期間曾受邀前往白宮，魯弗與川普白宮顧問討論結果是，川普政府在2020年發布行政命令，禁止聯邦政府出現種族或性別刻板印象。川普即將再度執政，魯弗已受邀前往海湖莊園向川普團隊簡報。

報導指出，魯弗長期主張廢除「多元、公平及包容」政策，理由政策分化美國人民，在不同族群之間製造偏見，包括針對白人男性；住在西雅圖郊區、育有四名兒女的魯弗，儼然已成全骨最有影響力也最有效率的文化戰士(culture warrior)之一，目標在於推翻學校、企業與政府機關的多元化政策。

哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)論文抄襲醜聞就是魯弗踢爆，蓋伊已於今年7月辭職。今年選舉期間，魯弗指控民主黨總統候選人擔任舊金山檢察官期間發表著作內容抄襲維基百科與新聞報導。包括波音公司(Boeing)在內等企業，都曾因為多元化政策而遭魯弗批判。

魯弗花費五年時間拍攝2019年上映紀錄片「失落的美國」(America Lost)，內容描述俄亥俄州楊斯城(Youngstown)等城市在後工業時期的衰退。

魯弗說，沒有在川普政府求官的打算，只是協助落實施政。

他表示，任何跟聯邦政府有生意往來的機構，都不應該存在以種族為基礎的平權措施(affirmative action)。

魯弗對美國一流學府提出的批評尤其強烈，指控大學絲毫不顧學業優異表現與認真努力，推行新馬克斯主義(neo-Marxism)，歧視白人與亞裔學生。他說：「現在到了好好整頓這些學術機構的時刻，可以扣留數十億經費，直到他們願意守法為止。」

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