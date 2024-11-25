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華郵：為何某些醫院改成到府為病患醫療？

華郵：為何某些醫院改成到府為病患醫療？

記者顏伶如／即時報導
在宅醫療(hospital-at-home)過去十年變得普及，圖為一名15歲癌症患者與朋友慶祝生日。(路透)
在宅醫療(hospital-at-home)過去十年變得普及，圖為一名15歲癌症患者與朋友慶祝生日。(路透)

在宅醫療(hospital-at-home，HaH)過去十年變得普及，急診醫療方式、醫療體系財務結構因此產生變化。華盛頓郵報25日報導，對於某些重病患者來說，最不想去的地方就是醫院，深怕上醫院遭到感染，身心極度脆弱的低潮時期還跟親人隔離、缺乏隱私，但在宅醫療變得流行的同時，卻遭質疑醫療集團可能關閉或縮編醫院，民眾面對面接受立即治療的機會，未來恐將減少。

55歲波士頓婦人露西亞‧路易斯(Lucia Louis)今夏感染沙門桿菌(salmonella)被送急診，後來在麻州布萊根總醫院(Massachusetts General Brigham)在宅醫療計畫下返家，改由醫生視訊看診，急救護理員貝瑞(paramedic)上門為她更換點滴管線、抽血及發放藥品。

受到新冠疫情影響，國會2020年放寬規定讓病患可以在家接受醫療，國會提供醫療豁免(waiver)讓在宅醫療能夠獲得俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)經費補助。

報導指出，醫療業者正向國會遊說，希望能在今年底的截止期限之前，允許醫療豁免續延五年。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)指出，如果國會在12月31日之前沒有採取行動，過去幾年在家裡接受在宅醫療的病患就必須結束治療或恢復住院。

根據國會通過醫療豁免，聯邦醫療服務中心核准全美39州、共計373所醫療機構為民眾提供在宅醫療計畫。根據聯邦醫療服務中心今年9月報告，接受在宅醫療的病患與住院病患相比，死亡率較低。

不過，在宅醫療的利弊得失仍有待進一步研究，包括計畫對於哪些病患較有幫助、如何能為在家接受治療的患者檢查健康狀況。某些人士擔心，研究仍在進行的同時，患者福祉恐怕已經受到影響。

聯邦醫療保險 紅藍卡 Medicare

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